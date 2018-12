Nostrum evita el concurs de creditors pactant refinançar el deute amb el 88% de creditors

Nostrum ha evitat el concurs de creditors després d'assolir un acord per refinançar el deute que han subscrit el 88% dels creditors, que ara tenen temps fins al 28 de desembre per concretar els detalls finals de l'acord. El 88,16% del passiu financer que ha subscrit el pacte està format per les entitats financeres que componen el pool bancari de Nostrum, així com els tenidors de pagarés i bons cotitzats a l'MTF de Luxemburg. L'acord se situa en el marc de les negociacions iniciades per la societat arran de la decisió del Consell d'Administració d'acollir-se a l'empara de la previsió continguda a la llei concursal, i s'ha assolit en poc més d'un mes.