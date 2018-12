El ritme de caiguda de l'atur al territori central es redueix respecte del conjunt català

L'atur a les comarques de la Catalunya Central es va reduir el novembre el 0,4% respecte de l'octubre, i el 5,67% respecte del novembre del 2017. Aquesta caiguda anual és sensiblement inferior a la del conjunt català (-6,64%), fet que no succeïa des del mes de setembre del 2017. Així, en nombres absoluts, l'atur registrat a la Catalunya Central va ser, al novembre, de 26.230 persones, 6 menys que un mes enrere i 1.576 que el mateix mes de l'any anterior. En el conjunt de Catalunya, el nombre d'aturats al novembre va ser de 394.405, el 0,82% més que a l'octubre i 28.057 menys que el novembre de l'any passat.

De les dades comarcals destaquen les reduccions de l'atur interanual encara de dos dígits a la Cerdanya i al Solsonès (-15,5% i -11,05%, respectivament) i el creixement, per tercer mes consecutiu, de l'atur relatiu del Moianès en termes interanuals.

Segons les dades del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en el conjunt de l'Estat el nombre d'aturats va arribar als 3.252.867 després de disminuir al novembre en 1.836 persones respecte al mes anterior.

Del total d'aturats a Catalunya, 169.970 són homes i 224.435 són dones, mentre que els menors de 25 anys en són 28.892 al novembre. Per sectors d'activitat, el nombre d'aturats en l'agricultura ha arribat als 9.153; la indústria, els 44.106; la construcció, els 31.725 i els serveis registren 283.336 aturats, un total de 26.085 persones no tenien ocupació anteriorment. Al novembre, es van fer a Catalu-nya un total de 281.086 contractes, dels quals 39.292 van ser indefinits i 241.179, temporals.

Per al secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, l'augment de l'atur al novembre és el resultat de la finalització de la temporada d'estiu, perquè ha crescut en el sector serveis, concretament en les divisions d'allotjament i serveis de menjar i, bàsicament, en les demarcacions de Girona i Tarragona. A més a més, destaca que, malgrat l'augment de l'atur registrat, l'afiliació a la Seguretat Social ha estat sostinguda i hi ha gairebé 100.000 persones més afiliades que fa un any. Ginesta afegeix que el 14% dels 281.000 contractes fets al mes de novembre són indefinits, una xifra que considera «encara baixa» però que està augmentat. També va apuntar ahir que les dades de novembre són positives, perquè són millors que les dels anys 2016 i 2017.