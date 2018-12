Manresa donarà a conèixer la banca ètica en una jornada al Casino

Les principals entitats de finances ètiques es reuniran dimarts vinent, a les 18.30h, al Centre Cultural el Casino de Manresa, per donar a conèixer el seu model, serveis i funcionament. L'acte estat organitzat pels departaments de Cooperació i Economia Social de l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. A la presentació hi haurà membres de FIARE Banca Ètica, i FETS, que agrupa, entre d'altres, Coop57 i Triodos Bank. La jornada estarà adreçada al públic en general i, segons l'Ajuntament, busca resoldre tant les qüestions del model de les finances ètiques, com les qüestions concretes de com poden resoldre les necessitats d'operativitat, finançament i estalvi actuals. A diferència de la banca convencional, les finances ètiques persegueixen tant ser rendibles econòmicament i com obtenir beneficis socials i ambientals finançant activitats amb un impacte social i ambiental positiu.