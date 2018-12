El BCE apujarà els tipus el proper setembre, segons S&P

El BCE escometrà una primera pujada de la taxa de dipòsit, actualment situada en el -0,40%, el setembre del 2019, i restaurarà així la simetria del corredor de tipus, la qual cosa permetrà a l'institut emissor realitzar una pujada de 25 punts bàsics dels tipus d'interès dins d'un any, deixant així enrere els tipus negatius, segons les previsions de S&P Global Ratings. En concret, aposta per una primera pujada de 15 punts bàsics de la taxa aplicada a la facilitat de dipòsit el setembre, que rebaixaria el cost per als bancs d'aparcar al BCE el seu excés de liquiditat al -0,25%, i recuperar així la simetria respecte del tipus aplicat a la facilitat de préstec, actualment en el 0,25%, mentre que el tipus rector de les operacions de refinançament de l'entitat roman en el 0%.