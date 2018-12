El Govern proposa pagar als funcionaris més del 25% de l'extra del 2013 l'any vinent

Quan falta menys d'una setmana per a la vaga de funcionaris convocada per al 12 de desembre, el Govern català s'ha proposat arribar a un acord amb els treballadors públics sobre el retorn de les pagues extra pendents del 2013 i el 2014. Per aconseguir-ho, està disposat a millorar l'última oferta que va posar sobre la taula dilluns passat, que passava per abonar el 2019 el 25% de la paga extra del 2013.

En una entrevista a l'ACN, el secretari general de Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha obert la porta a augmentar el percentatge que es pagarà l'any vinent, així com a escurçar terminis i a acabar de tornar les pagues pendents abans del 2026. «Farem tots els esforços per arribar a un acord», assegura. Castellanos explica que la voluntat és arribar a un pacte amb els sindicats i recollir-lo en els pressupostos del 2019.

La proposta del Govern de tornar les pagues extres en uns terminis que s'allargarien fins al 2026 va indignar els sindicats i va motivar la convocatòria de vaga al sector públic per al 12 de desembre. Ara Castellanos no descarta escurçar els terminis proposats inicialment per tornar les pagues extra: «Obrim la porta a tot el que sigui assumible per part del Govern. Si hi ha un escenari que passi per escurçar el calendari i és assumible, l'assumirem». Castellanos confia arribar a un «acord global» amb els sindicats de la funció pública per poder-lo incloure en els pressupostos del 2019.

Els comptes «han de donar una resposta satisfactòria a les demandes dels treballadors públics que s'estan mobilitzant aquests dies», diu el secretari general. «Tenir-ho tot resolt el 2019 és impossible, el que sí que podem fer és no només fer gestos sinó passos endavant per canviar la tendència del que hem viscut en els últims anys», afegeix.

D'altra banda, el secretari general d'Economia i Hisenda es mostra «relativament optimista» sobre la possibilitat que l'objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes s'acabi ampliant del 0,1% al 0,3% el 2019, el que augmentaria els recursos econòmics de la Generalitat. També sobre l'opció que el Govern espanyol accedeixi a flexibilitzar la regla de la despesa, de manera que no hi hagi un topall per a les despeses no habituals com per exemple el retorn de les pagues extra.