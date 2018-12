Les vendes de Seat augmenten un 7,2% i ja superen les del conjunt de 2017

Les vendes de Seat han crescut un 7,2% al novembre en relació al mateix mes de l'any anterior fins a les 43.300 unitats, segons ha informat l'automobilística aquest divendres en un comunicat. La companyia ha venut 492.300 cotxes entre gener i novembre de 2018, un 13% més que en el mateix període de l'any passat.

Les entregues mundials de la marca els onze primers mesos de l'any ja superen les del conjunt del 2017, quan es van vendre 468.400 vehicles, i és el millor resultat històric de Seat entre gener i novembre, rècord que es va assolir l'any 2000 amb 473.200 unitats venudes. "Estem a les portes de completar un exercici excepcional i d'aconseguir el millor resultat de vendes en la història de Seat", ha apuntat el vicepresident comercial de la firma, Wayne Griffiths, en el mateix comunicat.

"Superar el volum de vendes de 2017 quan encara queda un mes per tancar l'any és un resultat molt positiu", ha dit Griffiths, que ha assegurat que "la situació generada per la normativa WLTP està tornant a la normalitat". A l'octubre, les vendes de la companyia van recular un 17% per l'impacte de l'entrada en vigor de la normativa d'emissions europea WLTP.

A l'estat espanyol, Seat ha superat les 100.000 unitats venudes els onze primers mesos de l'any per primer cop des de 2007. Entre gener i novembre les vendes de la marca al conjunt de l'Estat han crescut un 16,8% fins als 104.000 cotxes.