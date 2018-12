El Govern preveu recaptar l'impost de vehicles contaminants el 2020

El gener del 2016 el Govern va aprovar una llei de canvi climàtic que incloïa un impost sobre els vehicles més contaminants, però amb tota probabilitat aquest tribut no es podrà començar a recaptar fins al 2020. Així ho va explicar en una entrevista a l'ACN el secretari general del departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos. El Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió sobre l'impost l'abril passat. Per poder recaptar-lo, la Generalitat necessita un cens de vehicles que tenia la Direcció General de Trànsit, però l'òrgan no va facilitar les dades fins al setembre. Després d'aquests entrebancs, Castellanos explica que el reglament del tribut es podrà desenvolupar finalment al llarg del 2019.

Tot i que la voluntat del departament de Territori i Sostenibilitat era implementar l'impost al principi del 2019, «arribaríem molt justos per poder-lo posar en vigor al final del 2019, si no al principi del 2020», diu Castellanos. El secretari general afegeix que «probablement la meritació seria a partir del 2020», és a dir, que l'impost no es cobraria de manera retroactiva.

El propietari d'un cotxe mitjà que emeti entre 120 i 130 grams de CO2 per quilòmetre haurà de pagar uns 5 euros anuals, tal com va calcular l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull quan va presentar el tribut. Els menys contaminants no pagaran res. Així, en quedaran exempts les motocicletes que emeten menys de 75 grams de CO2 per quilòmetre, els turismes que estan per sota dels 95 grams i les furgonetes amb emissions inferiors als 140 grams. El tribut és progressiu, en funció de les emissions de cada vehicle, i pot superar els 80 euros per a aquells que superin els més de 200 grams de CO2. A tall d'exemple, un Porsche Cayenne, que emet 215 grams per quilòmetre, hauria de pagar 95 euros l'any, segons càlculs del RACC.

L'impost afecta motocicletes, turismes i furgonetes, però no vehicles pesants. Això ha estat criticat pel RACC, ja que els grans són els que contaminen més. Per a les furgonetes, l'import és menor que per a motos i cotxes. El Govern calcula que recaptarà més de 70 milions d'euros anuals amb el nou tribut, que es destinaran a parts iguals al fons climàtic i al fons de patrimoni natural, tots dos de nova creació.

Tot i que el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió del tribut, el recurs que va interposar el Govern espanyol segueix el seu curs judicial i encara està pendent la sentència que ha de determinar si l'impost és constitucional o no. Concretament, el Govern de Mariano Rajoy va presentar recurs contra la Llei del canvi climàtic, dins la qual hi ha els articles que regulen l'impost sobre els gasos amb efecte hivernacle a turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes.

L'executiu espanyol va considerar que el tribut vulnera els límits establerts per la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) amb l'argument que hi ha una coincidència amb l'impost de matriculació.