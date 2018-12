El mercat logístic català sumarà més de 340.000 metres quadrats en dos anys

El mercat logístic a Catalunya sumarà en els pròxims dos anys una superfície superior als 340.000 metres quadrats, segons la consultora Savills Aguirre Newman. En concret, per al 2019 hi ha prevista la incorporació de 272.546 metres quadrats, als quals s'afegiran, com a mínim, 68.500 més el 2020, ha precisat la companyia en un comunicat. De l'oferta prevista per a l'any que ve, prop de 164.746 metres quadrats ja estan disponibles en concepte d'arrendament, mentre que l'oferta prevista per al 2020 correspon a projectes ja signats amb operadors logístics. Al tancament del tercer trimestre del 2018, la contractació va ascendir a 493.615 metres quadrats, el 56% superior respecte al mateix període del 2017, per la qual cosa la consultora preveu un tancament d'exercici «històric» amb l'absorció de 600.000 metres quadrats. Enguany ha destacat per la incorporació de projectes com els complexos de 81.000 i 50.000 metres quadrats a la Bisbal del Penedès i Abrera, de les companyies ID Logístic i Sesé Logística.