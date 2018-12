El preu del petroli es dispara per una possible retallada de l'oferta d'un milió de barrils diaris

L'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) ha aconseguit un acord amb altres productors de cru, entre els quals destaca Rússia, per reduir l'oferta de petroli al mercat en 1,2 milions de barrils diaris a partir del pròxim 1 de gener i durant un període inicial de sis mesos, segons van informar representants del càrtel i la resta de països productors després de la cimera celebrat a Viena.

En concret, els països de l'OPEP duran a terme un ajust de la seva oferta de petroli de 800.000 barrils diaris, mentre que els països aliens a l'organització reduiran el subministrament en 40.000 barrils al dia en relació amb els nivells de producció registrats el mes d'octubre passat.

«Estem orgullosos de la nostra col·laboració amb els països aliens a l'OPEP», va declarar en roda de premsa el ministre d'Energia d'Unió dels Emirats Àrabs (EAU) i president de la conferència de l'OPEP, Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, i va destacar que «l'OPEP contribuirà (a l'ajust) amb 800.000 barrils al dia i ells amb 400.000 barrils».

En aquest sentit, Al Mazrouei va remarcar que l'acord serà revisat l'abril del 2019, i va destacar que el pacte eximeix de l'ajust Líbia, Iran i Veneçuela, i que la reducció corresponent a aquests països serà redistribuïda entre la resta de membres de l'OPEP, de la qual sortirà Qatar el pròxim 1 de gener.

Per la seva banda, el ministre saudita d'Energia, Khalid A. Al-Falih, va destacar el compromís del seu país «amb l'estabilitat del mercat», i va indicar que la producció del seu país al gener serà d'uns 10,2 milions de barrils diaris, mig milió menys que els 10,7 milions de barrils diaris previstos per al desembre, que repetirien el nivell del mes d'octubre passat.

La cotització del petroli Brent va reaccionar amb una pujada superior al 7% des dels mínims del dia que portava el cru de referència en el Vell Continent a superar els 63 dòlars per barril davant la possibilitat d'un acord de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) amb els productors aliens al càrtel per retallar l'oferta de petroli al mercat en 1,2 milions de barrils diaris.

En concret, el preu del barril de petroli Brent arribava a cotitzar a 63,54 dòlars, després d'haver arribat a baixar durant el dia a un mínim de 59,10 dòlars, després de les informacions que apuntaven al fet que l'OPEP podria dur a terme un ajust a partir del 2019 de 800.000 barrils de petroli al dia en la seva oferta, quantitat a la qual caldria afegir una reducció de 400.000 barrils diaris més per part dels productors no pertanyents a l'organització, principalment Rússia.

El pacte finalment hauria estat possible després que Iran, objecte de sancions per part dels EUA, hauria estat eximit de participar en l'ajust, condició que també haurien aconseguit altres països de l'OPEP com Líbia i Veneçuela.

Un ajust d'aquestes proporcions de l'oferta de petroli, que acumulava una caiguda del 30% des dels màxims anuals aconseguits el mes d'octubre passat, xocaria amb les demandes expressades pel president dels EUA, Donald Trump, qui ha assimilat la baixada dels preus del cru a una baixada d'impostos a l'economia mundial i ha reclamat que productors com Aràbia Saudita mantinguin els seus actuals nivells d'oferta.