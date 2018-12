Ser propietari pagant menys que un lloguer

Ara és un bon moment per trobar una nova llar. El mercat immobiliari està en constant evolució i actualment és més econòmic ser propietari que inquilí.

Segons diferents estudis realitzats per prestigiosos i reconeguts mitjans, el preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya ha pujat considerablement durant aquest any 2018. La comarca del Bages no és una excepció i també s'ha vist afectada per aquesta pujada de preus, i especialment la ciutat de Manresa, on actualment hi ha diverses zones de la ciutat on l'oferta és limitada, no podent atendre la creixent demanda per part del consumidor. És aquesta manca d'oferta la que fa que el preu del lloguer hagi pujat durant el darrer any.

És llavors quan s'obre la possibilitat de comprar un habitatge en lloc de llogar-lo. Actualment podem adquirir el mateix habitatge de compra pagant, en alguns casos, fins a un vint o trenta per cent menys mensualment que si lloguéssim el mateix habitatge.

Si poguéssim escollir, i no depengués de la nostra situació econòmica, gairebé tothom preferiria comprar un habitatge i argumenta que llogar a llarg termini no és rentable, o en altres paraules, és llençar els diners.

En l'actualitat les entitats bancàries estan obertes a concedir crèdit hipotecari donant diferents facilitats als clients, sempre que el perfil del futur comprador compleixi amb un mínim de condicions a nivell laboral i econòmiques.

A més, segons la recent sentència del Tribunal Suprem sobre l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD) són les entitats bancàries les que han de pagar i assumir aquest impost, el que fa que el futur comprador es pugui beneficiar de l'estalvi de l'esmentat impost.