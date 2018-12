Rúbrica d'or per a una celebració històrica

Fer anys sempre mereix una festa, sobretot per a una empresa familiar. Complir-ne quaranta en un àmbit tan complex com és el dels mitjans de comunicació, agrupant disset capçaleres amb les seves corresponents edicions impresa i digital en nou comunitats autònomes, dues televisions i una ràdio amb més de 1.900 empleats, i tenint la confiança d'un milió i mig de lectors en paper i més de 34 milions d'usuaris web mensuals, és per celebrar-ho com ha fet Prensa Ibérica, amb commemoracions durant aquest any en diferents capitals espanyoles on estan implantades les capçaleres del grup, i amb la rúbrica d'una gran gala com la que es va celebrar dimarts passat a Madrid.

El sopar per a més de 350 persones en l'incomparable marc de la Real Fábrica de Tapices va suposar el final d'una nit plena de trobades i emocions, que es va iniciar amb la rebuda dels convidats per part del president de Prensa Ibérica, Javier Moll, de la seva esposa i vicepresidenta, Arantza Sarasola, i del conseller delegat del grup, el seu fill Aitor Moll, als jardins del recinte i desafiant el fred. I és que, amb l'acte de dimarts, la família Moll-Sarasola va voler agrair a treballadors, anunciants i lectors de Prensa Ibérica el treball i el suport que han possibilitat un espectacular creixement, des del seu origen el 1978, quan el matrimoni va iniciar el seu «somni» –com Javier Moll va qualificar la seva aventura editora–, amb l'adquisició de Prensa Canaria, fins a situar-se entre els grups de premsa més importants d'Espanya.

En representació de tots els sectors polítics, econòmics i socials van passar pel photocall de l'accés, entre d'altres, la presidenta del Congrés, Ana Pastor; el ministre de Foment, José Luis Ábalos; el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; la de Sanitat, María Luisa Carcedo; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el president de Canàries, Fernando Clavijo; el president nacional del PP, Pablo Casado; el secretari general de Ciudadanos, José Manuel Villegas; ambaixadors, empresaris, representants d'entitats socials i culturals, alts directius de Prensa Ibérica, directors de les capçaleres del grup i molts amics i parents de la família Moll-Sarasola, que van voler acompanyar els fundadors del grup de comunicació en un dia tan assenyalat i emotiu.

I tan simbòlic. Tant Javier Moll com el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en les seves intervencions abans de començar el sopar, van al·ludir a la trajectòria paral·lela entre el grup Prensa Ibérica i l'aprovació de la Constitució, que van fer els seus primers passos en la mateixa data, el 6 de desembre del 1978, i han estat presents en aquests quaranta anys a Espanya, un període de pau i desenvolupament en què polítics i periodistes han jugat un paper fonamental i imprescindible. De tot el que ha passat en aquestes quatre dècades es va donar testimoni en la gala del 40 aniversari a través de l'exposició España y Prensa Ibérica: 40 años de historia democrática, que recorre les notícies més destacades des del 1978 a través d'una selecció de portades dels diaris del grup i que els assistents a la gala van poder veure als jardins de la Real Fábrica de Tapices.

El president de Prensa Ibérica va dedicar gran part del seu discurs a agrair a totes les persones que han fet possible que el grup de comunicació hagi arribat fins aquí. «A tots aquells que van donar el millor d'ells mateixos i amb els quals hem compartit una experiència única d'informació al servei dels ciutadans»; a les persones que treballen a Prensa Ibérica, que «mereixen tot el reconeixement i, personalment, la meva sincera gratitud»; i als lectors, «protagonistes, avui i sempre».



El futur de la companyia

Javier Moll va dedicar també unes emotives paraules a la seva família i el seu ferri vincle amb l'empresa: «Parlar de Prensa Ibérica és parlar de la meva vida, dels meus amics, de la meva família, d'Arantza ... i de tots els meus fills, que han viscut l'empresa des de petits i que tant s'hi han implicat –i s'hi impliquen. Ells –Susana, Arantza, Idoia, Ainhoa i Aitor– són el futur d'una companyia que té en les persones el seu millor actiu». I es va confessar molt emocionat en recordar aquests 40 anys: «Quant sentiment en recordar tantes i tantes anècdotes! Quanta alegria per tot el que hem aconseguit junts!».

Per la seva banda, el ministre José Luis Ábalos va voler aprofitar la seva intervenció per recordar l'importantíssim paper que polítics i periodistes van jugar fa 40 anys en el naixement i la consolidació de la democràcia espanyola, i va demanar ara retornar al consens, al diàleg i a la responsabilitat de llavors, en un moment com l'actual en què «s'ha estès un sentiment de vulnerabilitat que augmenta el risc de desafecció i abona el camí als extremismes, als feixismes de nou encuny, als euròfobs i, en definitiva, als sembradors d'odi», davant dels quals «necessitem reivindicar cada dia la bona política; ni la nova, ni la vella, la bona. I el bon periodisme, allunyat de sorolls i fidel als procediments i els paràmetres clàssics: l'amor a la veritat i el rigor».

Després dels discursos va tenir lloc l'actuació del Dúo Cassadó amb Damián Martínez Marco i Marta Moll de Alba i, posteriorment, es va donar inici al sopar amb els convidats repartits en taules que estaven identificades amb el nom de les capçaleres de Prensa Ibérica.