La bagenca Control Group adquireix la companyia Perfect Training

L'empresa bagenca Control Group, especialitzada en la distribució de programari de gestió i sistemes d'impressió i informàtics, ha anunciat l'adquisició de Perfect Training, partner de la divisió de Sage Perfect Training, durant els últims 20 anys ha estat a Molins de Rei i que disposa d'una àmplia experiència en la consultoria tecnològica de petites empreses. Segons Xavier Angulo, gerent de PerfectTraining, "aquesta és una oportunitat magnífica per impulsar el creixement conjunt de les dues companyies i poder ampliar l'oferta de productes i serveis que estaven oferint actualment als seus clients". D'aquesta manera, Control Group quedarà integrat per les companyies Sistemes d'organització, ComputerDos, Informàtic Maresme, Cover ofimàtica, Bemar i Perfect Training.

Des de Control Group assenyalen que la nova adquisició permetrà seguir amb la tendència de creixement obtinguda durant els darrers anys i augmentar la seva presència al territori espanyol. El seu conseller delegat, Josep Obiols, s'ha mostrat molt il·lusionat amb aquesta nova incorporació al grup i ha assegurat que "l'experiència de Perfect Training en la petita empresa serà clau per poder oferir un millor servei i créixer en aquest segment de mercat".

Fundada el 1979 per un grup d'amics, Control Group es va iniciar com un establiment dedicat al sector de material d'oficina. L'any 1986, es va convertir en distribuïdor oficial de Sage, el que li va permetre incorporar un ampli catàleg de solucions informàtiques per a les pimes i les assessories. Actualment, l'empresa amb seu a Sant Fruitós de Bages disposa d'una plantilla de més de 120 persones i factura anualment més de 20 milions d'euros.