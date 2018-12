Barcelona concentrarà el juny cinc esdeveniments sobre logística

Barcelona concentrarà el mes de juny vinent cinc esdeveniments de gran abast relacionats amb el món de les zones franques i de la logística, una relació de congressos i salons que el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha presentat com una «oportunitat» per a Barcelona. En una conferència organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona, Navarro va avançar que al juny se celebraran el Congrés Mundial de Zones Franques, el que organitzen les Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals de l'Amèrica Llatina i el Carib (Alacat) i el promogut per l'Associació Internacional d'Operadors Econòmics Autoritzats (OEA). També aquest mes, la capital catalana acollirà el Saló Internacional de la Logística i l'eDelivery, tots dos organitzats pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.