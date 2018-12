La venda de llibres creix per cinquè any i se situa en el 2% durant el 2018

La venda de llibres a Catalunya creix per cinquè any consecutiu i a final de desembre suposarà un increment total del 2 % respecte de l'any passat, segons va explicar ahir el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, el dia que se celebra la Nit de l'Edició. Tixis, no obstant això, no va amagar que «som lluny dels moments àlgids del sector», l'any 2008, quan la facturació a Espa-nya va ser de 3.185 milions, mentre que el 2013 va ser el pitjor dels últims anys amb una facturació a escala estatal de 2.182 milions, una caiguda de gairebé el 30%. El 2017 la facturació va ser de 2.319 milions, malgrat que la venda de llibres a Catalunya va caure un 10 % durant els mesos d'octubre i novembre respecte als mateixos mesos del 2016, en un moment «no aliè a les circumstàncies polítiques». «Fa quatre anys que tenim creixements baixos, però sostinguts, especialment per al llibre d'interès general», va dir el president del gremi.