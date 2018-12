Les 25 empreses del Bages que més facturen

Les 2.770 empreses censades al Bages van facturar, l'any 2016, un total de 5.798,2 milions d'euros, el que suposa el 5,6% més que un any abans. Amb tot, aquest creixement és menor que l'experimentat un any abans, quan va tenir lloc un increment de la facturació del 7,5%. Aquestes dades es desprenen del darrer informe «Estructura empresarial a la demarcació de Barcelona», corresponent al 2016, que elabora la Diputació amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i que pretén ser una radiografia del moment del teixit empresarial de la província.

Segons l'informe, la facturació per capita al Bages va ser, aquell any, de 33.115 euros, el 5,2% més que els 31.459 d'un any abans. El pes de la facturació de la comarca en el conjunt de la demarcació es va mantenir en el 2%.

On sí que hi va haver un creixement clar respecte dels exercicis anteriors va ser en l'ocupació, ja que es va passar dels 28.362 ocupats del 2015 als 31.796 del 2016, el 12% més. El 2015 respecte del 2014 l'increment havia estat del 9,8%. Així, el nombre d'ocupats per cada mil habitants se situava en 182, dinou més que els 163 de l'any anterior i 34 més que el 2014. El pes de l'ocupació sobre el total de la demarcació va passar del 2,2% al 2,4%. El 2014, aquesta xifra se situava tres dècimes per sota, en el 2,1%.

El 2016, el Bages va consolidar el pes de la seva indústria en la facturació agregada, ja que va passar del 54,2% al 56,4%. La construcció es va mantenir inamovible en el 4,7% (el mateix percentatge que ja exhibia el 2014), mentre que els serveis (del 34,4% al 33,3%) i el primari (del 6,7% al 5,6%) van recular en el seu pes relatiu.

Quant al nombre de societats, la diferència respecte del 2015 va ser de 64 empreses més. Del total, 2.771, el 10,6% eren societats anònimes (un percentatge que va en decreixement des del 2014). Per la facturació d'empreses, el 3,5% (dues dècimes més que un any abans) se situaven per sobre dels deu milions d'euros. Per sectors, els vehicles de motor continuen liderant el rànquing, ja que suposen el 15,1% de la facturació total (876,9 milions), seguit dels productes alimentaris (9,3%), altres indústries manufactureres (6,3%) i productes mètal·lics (5,8%).

Respecte del 2014, Sant Fruitós supera Santpedor com a municipi amb més facturació per capita, amb 112.289 euros. Santpedor (99.188 euros) passa a la tercera posició comarcal, darrere de Gaià (102.255), mentre que Manresa ocupa la 14a posició del rànquing, amb 24.242 euros.

Per empreses, Denso Barcelona obre la llista, amb 314,7 milions d'euros, per sobre de Joyería Tous (269,9) i Iberpotash (252,2). Dos anys enrere, Iberpotash era la primera del rànquing amb 293.068 milions, seguida de Denso (232.842) i Tous (222,964). Iberpotash encapçalava el rànquing l'any 2014.

Les empreses del Bages amb més xifra de negoci