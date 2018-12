La històrica General Òptica de Manresa tanca el gener per jubilació

General Òptica, el més que cinquantenari establiment del número 17 del carrer Guimerà de Manresa, tancarà portes el proper 19 de gener per jubilació del propietari, Ignasi Cruañas. La botiga va aixecar la persiana el 1962 fundada per Carles Cruañas, pare de l'actual responsable, que ja havia inaugurat set anys abans un també recordat negoci oftalmològic al carrer del Born. Aquests dies, l'òptica del Guimerà està de liquidació, amb rebaixes del 40% en els seus productes, fet que està generant un gran tràfec de clients habituals i no tan (o no gens) assidus a la recerca d'unes ulleres a preu de saldo.

La botiga, amb més de dos mil clients als seus fitxers, tanca tot i la seva no gens desdenyable rendibilitat, expliquen les seves tres dependentes, Txus Moreno, Montse Coll i Elisabet Salat, les autèntiques ànimes del negoci. Coll i Salat no descarten continuar oferint els seus serveis d'optometristes en un establiment propi, una possibilitat que aquests dies els reclama amb insistència la seva fidel clientela, segons expliquen elles mateixes.

I no és estrany, ja que hi ha centenars de persones la salut visual de les quals ha depès de fa dècades de les mateixes mans i coneixements especialitzats. «Aquí sempre hem ofert un tracte personalitzat i molt proper, i els nostres clients ens demanen que continuem», expliquen les seves responsables, les tres amb una dilatada experiència al sector. Amb tot, la més veterana de les tres professionals, Txus Moreno, que va entrar a treballar a General Òptica el 1973, es jubilarà amb el tancament.



Testimoni d'un altre temps

General Òptica és un dels negocis més longeus del sector a la capital del Bages. Un testimoni d'un temps en què les grans cadenes òptiques encara no havien aterrat al territori i el negoci era eminentment familiar. Llavors, recorda Moreno, «a Manresa hi havia no més de 8 o 10 òptiques, i als pobles de l'entorn no n'hi havia cap». Avui, a la capital del Bages hi consten 25 òptiques, i una notable presència dels grans grups del sector. «Abans les òptiques vivien molt bé, però avui els marges estan per terra», expliquen les responsables de la botiga.

Tot i la coincidència, la General Òptica manresana no forma part de la cadena del mateix nom. La xarxa General Òptica va ser cofundada per Carles Cruañas, un antic comercial de la marca de vidres Indo, veí de Sant Feliu de Guíxols, que ben aviat va obrir una segona botiga a Barcelona, la primera d'una llarga llista d'establiments. Però la propietat de l'òptica de Manresa va mantenir-se completament al marge de la cadena. Avui, el grup General Òptica (no la botiga de la capital del Bages) està en mans italianes.

Amb el tancament de l'òptica, el carrer Guimerà oferirà al millor postor un llaminer local de 140 metres quadrats al nervi comercial de la ciutat. El local, propietat dels amos de l'edifici als baixos del qual hi ha l'òptica, es tornarà a posar a lloguer i es desconeix, de moment, quin pot ser el futur de l'establiment.