Josep Alias, reelegit president del Gremi de Constructors del Bages

Josep Alias (Manresa, 1958), responsable d'Obra Llar 2000, va ser reescollit dilluns president del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, càrrec que ha exercit els darrers quatre anys. Alias manté a la junta Josep Maria Vilà i Jaume Cots (vicepresidents), Jordi Tragant (tresorer), Josep M. López (secretari) i Fèlix Salido, Mateo Sorroche, Abel Artigas, Marcial Pons, Francesc Duocastella, Josep Roca, Manel Vall, Josep Masoni i Jordi Puig com a vocals.

En el nou mandat de quatre anys que acaba d'estrenar, Josep Alias es proposa insistir en promoure el coneixement del gremi. «Volem incentivar els clients que tinguin empreses agremiades, que treballen dins de tota la normativa, ja que en el nostre sector hi ha molt intrusisme», diu Alias. El gremi està a punt, a més, de posar en marxa un web per informar de totes les empreses agremiades del Bages i del Berguedà. D'altra banda, Alias insisteix en la necessitat de tenir «bons operaris» per a un sector que torna a créixer, i que n'està faltat.