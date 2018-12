L'empresa manresana E2S mostra exemples de noves tendències en innovació

Un fotomaton des d'on obrir un compte bancari (França), una aplicació per posar-se a la pell d'un malalt terminal (Estats Units), el primer presentador virtual de telenotícies (Xina), classes universitàries amb holograma interactiu (Regne Unit) o el primer servei de correu postal autònom (Noruega) són alguns dels exemples reals i aplicats que va presentar ahir «Senyals». Es tracta d'una nova iniciativa que neix a la capital del Bages amb la intenció d'apropar mensualment, en petit format i a curta distància, negocis i formes de comunicació innovadores observades per l'empresa manresana E2S.

Una dotzena de professionals de camps tan diversos com l'energia, la formació, la indústria metal·lúrgica o l'alimentació van poder conèixer de primera mà la primera selecció mensual presentada per Mercè Gamell, consultora d'innovació d'E2S. Després de l'exposició de 30 minuts, els participants a l'experiència van compartir un debat al voltant de l'extrapolació d'aquestes tendències als seus respectius àmbits, i van aportar les seves contribucions per a la millora d'aquesta eina que ahir es presentava en societat.

«Senyals» vol ser «un cicle mensual basat en l'exploració de casos reals que responen a tendències d'innovació i que permeten anticipar cap on va el món en els vessants social, cultural i econòmic», expliquen els seus responsables. Així, cada mes, la seu d'E2S a Manresa acollirà una sessió amb un aforament màxim de 12 persones. Però «Senyals», avisa E2S, «també té la seva versió a mida pensada per a empreses i professionals que vulguin estar al dia de tot el que es mou al món en matèria d'innovació».