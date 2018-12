Barcelona, centre europeu per buscar formes de mobilitat urbana

Barcelona es va estrenar ahir com a capital europea de la mobilitat urbana amb la primera assemblea general de l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) on Urban Mobility, organisme europeu encarregat d'assajar noves fórmules de mobilitat urbana eficaces i sostenibles.

L'EIT ha designat el consorci MOBILus, liderat per la capital catalana, per desenvolupar una de les seves comunitats d'innovació, la Knowledge Innovation Community (KIC) on Urban Mobility. Aquesta plataforma és formada per 12 ciutats més, 17 empreses, entre les quals hi ha Seat, amb seu a Martorell, i 18 universitats i centres d'investigació.

«Que la UE hagi escollit Barcelona és un reconeixement a les polítiques urbanes de la ciutat», va assegurar ahir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una roda de premsa.