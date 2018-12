Una jornada a la Cambra insta les empreses a sumar-se a la digitalització

La indústria 4.0 va centrar ahir a la Cambra de Manresa una nova sessió del cicle «L'empresa del demà». La sessió va consistir en una conferència a càrrec del responsable de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya, Joan Miquel Hernández, titulada «Impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalu-nya». Hernández va definir la indústria 4.0 com «una autèntica revolució amb l'aparició de tecnologies que fusionen el món físic amb el virtual i fan que la indústria sigui més competitiva». Hernández va voler defugir els anuncis apocalíptics que s'associen sovint a l'impacte que tindrà en un futur proper la nova indústria en l'entorn laboral, i va voler transmetre un missatge «optimista». Va dir que hi ha senyals per estar «alerta, però no d'alarma».

Durant la seva intervenció, Hernández va demanar sensibilitzar el sector empresarial sobre les oportunitats de la digitalització i va insistir que cal apostar per la formació per tal que el màxim nombre de persones accedeixin sense problemes laborals a la indústria del futur.

Hernández considera que el que suposarà la indústria naixent serà «la desaparició de tasques repetitives i farà aparèixer noves feines de més competència». «El saldo» entre llocs de treball que apareixeran i els que es destruiran, va garantir Hernández, «serà positiu».

Amb aquesta xerrada, el departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya presentava les principals conclusions del treball «L'impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya», que calcula que el 35% de les persones ocupades a Catalunya tenen una probabilitat alta que la seva feina l'acabin fent màquines a mitjà termini. Així, i malgrat aquest diagnòstic, Joan Miquel Hernández va anunciar que «es preveu una creació neta d'ocupació de 13.000 persones l'any 2030 a Catalunya perquè els llocs de treball que es perdran quedaran compensats per noves professions i perfils més qualificats i de valor afegit». Hernández va explicar que la indústria 4.0 comportarà una flexibilitat interna i externa més gran, farà més permeables les línies entre els sectors de l'economia (indústria, serveis i sector primari) i obligarà les empreses a fer un esforç per formar els seus professionals en les noves competències que s'exigiran.

El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Pere Casals, es va mostrar convençut de la capacitat del teixit econòmic del territori de convertir en oportunitats el gran repte de la indústria 4.0. «Estem preparats», va assegurar Casals. Però «per fer-ho cal afrontar els canvis, adaptar-s'hi i minimitzar les amenaces», va apuntar el president de la Cambra, que va reconèixer que és important que es divulgui la indústria 4.0 entre les empreses i que, sobretot, s'aposti per la formació de manera transversal des de tots els agents (empreses, institucions, sindicats i professionals). Per a Casals, la nova indústria és «una amenaça superable». «Les empreses vam sortir de la crisi financera exportant; ara ho farem digitalitzant-nos», va afirmar.