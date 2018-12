Friman celebra dissabte l'acte central del seu cinquantè aniversari

La històrica empresa de congelats bagenca Friman celebrarà dissabte l'acte central del seu cinquantè aniversari. Serà un sopar institucional a Món Sant Benet que reunirà professionals de l'empresa, les famílies fundadores i altres persones que hi han estat vinculades al llarg d'aquests cinquanta anys. L'acte vol posar en valor l'aportació de totes aquestes persones en la construcció d'un projecte empresarial que ha fet que avui Friman sigui una de les principals empreses catalanes del sector de la distribució alimentària.

L'acte comptarà també amb la presència de representants de les administracions locals i catalana. Marta Felip, secretària general del departament d'Empresa i Coneixement, encapçala la llista de convidats institucionals, que també inclou els alcaldes de Manresa i Sant Fruitós de Bages, Valentí Junyent i Joan Carles Batanés; el regidor de Comerç i Mercats de Manresa, Jaume Arnau; el de Promoció Econòmica de Sant Fruitós, Xavier Racero; el director dels serveis territorials d'Agricultura a la Catalunya Central, Ramon Lletjós; la directora dels serveis territorials del departament d'Empresa, Bàrbara Minoves; i el president de PIMEC, Esteve Pintó.

La història de l'empresa tindrà un pes destacat en un acte que s'ha concebut com un reconeixement a totes les persones que han contribuït al creixement de Friman. L'empresa planteja la fita del cinquantè aniversari com un punt de partida per encarar nous reptes amb energies renovades. Entre les novetats que s'han posat en marxa coincidint amb aquesta efemèride hi ha la renovació de la imatge corporativa de l'empresa, que s'ha anat desplegant de manera progressiva i ja està pràcticament implantada en tots els àmbits de la companyia.

50 anys al sector de l'alimentació

Friman va néixer l'any 1968 com a distribuïdora de productes congelats per a petits establiments d'alimentació. Fundada per Enric Torres Camprubí i Joan Pla Clapés, continua essent una empresa familiar, de les poques del seu sector amb capital 100% català. La seva activitat se centra en distribuir productes congelats, peix i marisc fresc, refrigerats i productes a temperatura ambient per al canal horeca, amb més de 4.000 referències i clients a Catalunya, nord del País Valencià, la franja d'Aragó, Andorra i el sud de França. L'empresa ocupa prop de 190 persones i té una xifra de negoci al voltant dels 43,5 milions d'euros, el que la situa entre les 20 empreses que més facturen de la comarca del Bages.