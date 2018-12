El Govern assegura que l'economia catalana està preparada per a conjuntures adverses

L'economia catalana té un model de creixement «sòlid» i «equilibrat» i està preparada per afrontar conjuntures adverses. Això afirma la Nota d'Economia 104 del Departament d'Economia i Hisenda sobre les potencialitats de l'economia catalana, que recull reflexions de 22 experts. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va remarcar ahir durant la presentació de l'informe que «tots els grans sectors productius» fan una aportació positiva al creixement del producte interior burt (PIB) català. «Un any després de la tempesta de notícies negatives sobre l'economia catalana» ha passat «tot el contrari», destaca el titular d'Economia. Aragonès també ha explicat que els pressupostos del 2019 tindran com un dels eixos principals la «prosperitat compartida».

Entre altres mesures, els comptes públics inclouran la creació de beques salari per facilitar l'accés a la universitat. «Seran una mesura per també tenir present la reducció dels costos d'oportunitat que suposa centrar-se en els estudis universitaris», és a dir «no treballar», segons va apuntar Aragonès. Aquesta beca funcionarà en paral·lel a les beques equitat i a partir del setembre se'n farà una primera etapa de desplegament amb una dotació pressupostària encara per concretar. Aragonès també va dir que als pressupostos hi haurà un reforç als recursos de l'educació de 0 a 3 anys, a la millora de la fibra òptica i a més línies de finançament a través de l'ICF perquè administracions locals puguin adquirir habitatge per destinar-lo a lloguer social, entre d'altres. D'altra banda, va lamentar les «ineficiències de l'actual model de finançament», que deixa un marge de maniobra «estret» a la Generalitat.



Potencialitats de l'economia

Segons la Nota d'Economia 104, el creixement de l'economia catalana és més «sòlid» i «equilibrat» que abans de la crisi. El model actual és més tecnològic i amb una aportació equilibrada dels diferents sectors productius, amb menys dependència del sector de la construcció. A més, el teixit empresarial està més internacionalitzat que mai i té més capacitat exportadora i l'economia catalana és més oberta (ha passat del 32 al 67% en grau d'obertura del PIB entre el 1986 i el 2016).

El secretari general de Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos, va celebrar que la major obertura de l'economia catalana fa que el país sigui més «sobirà», i va afirmar que cal posar el focus en la «solidesa» del creixement, més enllà de les dades quantitatives, ara que entrem en «una etapa de creixements més moderats». A banda, l'informe apunta que el model de recerca català és de prestigi i té un capital humà de qualitat. Tanmateix, els experts també afirmen que cal millorar la inversió en educació i recerca i desenvolupament, així com la cobertura del sistema de protecció social davant l'envelliment de la població i la quarta revolució industrial. Ho van exposar la directora general d'Anàlisi Econòmica, Marta Curto, i tres dels autors (Oriol Escardíbul, Xavier López i Anna Matas).

A la cloenda, Castellanos va coincidir que cal «generar creixements més inclusius» per reduir les desigualtats, la qual cosa, segons va dir el secretari general, s'ha de fer combinant «polítiques redistributives» com la Renda Garantida amb «polítiques predistributives» que impulsin l'economia catalana i el teixit empresarial, com el Pacte Nacional per a la Indústria.

El secretari d'Economia també va fer una crida a «avançar junts». Segons Castellanos, cal «intel·ligència col·lectiva» per «ser encara mes resilients econòmicament i políticament» davant «d'estratègies predeterminades de tensió que es volen imposar des de fora». «El país sempre ha avançat més quan ha estat capaç d'avançar junts», va dir.