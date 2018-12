Els bancs han tornat 2.177 milions d'euros per les clàusules sòl

Les entitats bancàries espanyoles han tornat 2.177,3 milions d'euros a un total de 483.282 afectats per les clàusules sòl amb els quals han arribat a un acord després de la presentació d'una reclamació, segons les dades facilitades per les entitats a la comissió de seguiment de clàusules sòl a data del 31 de setembre. El nombre de sol·licituds rebudes per les entitats de crèdit fins a final de setembre va ascendir a 1.169.933, de les quals s'han estimat 519.080, el 44,33%, 402.490 s'han admès i 6.204, el 0,53%, estan pendents d'analitzar.