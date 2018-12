El Banc d'Espanya alerta de la despesa de vincular les pensions a l'IPC

El Banc d'Espanya va alertar ahir que calcular les pensions sobre la base de l'augment dels preus, l'IPC, dispararà la despesa pública l'1,9% del PIB el 2030 i el 3,4% el 2050. En un informe, el supervisor espanyol ha reclamat «actuacions addicionals per augmentar els ingressos o reduir les despeses» públiques per «garantir la sostenibilitat» del sistema de pensions. Segons el Banc d'Espanya, la decisió de la comissió parlamentària del Pacte de Toledo de revaloritzar les pensions sobre base de l'IPC observat podria tenir implicacions «molt superiors a les derivades de les mesures ja adoptades amb la llei de pressupostos del 2018».

L'informe del Banc d'Espanya assegura que les reformes del sistema de pensions impulsades pel PP el 2013, que desvinculaven la prestació de l'IPC i incorporaven un «factor de sostenibilitat» que lligava la pensió inicial a l'esperança de vida, van «millorar significativament la sostenibilitat a llarg termini del sistema». Tot i que admet que, alhora, el model del PP suposava una «erosió gradual del poder adquisitiu de la pensió», el Banc d'Espanya alerta ara contra els canvis que volen posar fi a aquesta reforma.

En aquest sentit, el supervisor assenyala que els pressupostos del 2018 ja van preveure un augment de les pensions superior al 0,25% que es derivaria del model anterior, que el 2018 seria de l'1,6%, amb una despesa addicional de 2.500 milions d'euros per a aquest any i d'uns 5.300 milions el vinent.

A més, el Banc d'Espanya assegura que el retard en la posada en marxa del «factor de sostenibilitat» que vinculava les pensions a l'esperança de vida –i que a la pràctica implicaria que com més visquessin els ciutadans menys cobrarien en la primera pensió inicial-, suposa un augment anual en pensions del 0,1% del PIB entre el 2020 i el 2030 i del 0,3% la dècada posterior. La mesura, que havia d'entrar en vigor l'any que ve, s'ha retardat com a màxim fins al 2023 o fins a nou acord del Pacte de Toledo. Per tot plegat, el Banc d'Espanya conclou que vincular les pensions a l'IPC i no introduir el «factor de sostenibilitat» fins al 2023 representa «un augment de la despesa de l'1,9% del PIB el 2030 i del 3,4% el 2050».