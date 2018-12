Catalunya perd renda per capita des del 2000, però lidera l'economia de l'Estat

Catalunya ha perdut 1,9 punts de renda per capita des de l'any 2000, però es manté encara com la primera economia per pes en el PIB espanyol, malgrat que la Comunitat de Madrid mostra més dinamisme.

Així ho posa de manifest una anàlisi elaborada per Foment del Treball, a partir de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, sobre l'evolució de les diferents comunitats autònomes des de l'any 2000 fins al 2017.

Mentre que la Comunitat de Madrid ha augmentat el seu pes en el PIB espanyol, ja que ha passat del 17,7% que suposava l'any 2000 al 18,9 % de l'any passat, Catalunya només ha reforçat la seva posició relativa tres dècimes, ja que l'any 2000 generava el 18,9 % del PIB espanyol i el 2017 va aportar el 19,2 % del total.

«En 17 anys, l'economia de la Comunitat de Madrid ha estat molt més dinàmica que la catalana», va assegurar ahir el director del departament d'Economia de Foment, Salvador Guillermo, que va instar l'economia catalana a «reforçar les seves fortaleses».