Claus per encertar els fons d´inversió

Els fons d'inversió s'han consolidat com una alternativa interessant per als estalviadors espanyols que busquen gestionar el seu patrimoni davant de la renda variable, la renda fixa, els plans de pensions i els actius immobiliaris. Ja suposen un 15% de l'estalvi total de les famílies espanyoles, amb un patrimoni acumulat en aquests actius de més de 475.487.000 d'euros. A Espanya hi ha més de 25.000 fons pertanyents a gestores nacionals i estrangeres. Davant de la inversió directa en accions tenen l'avantatge que el client cedeix a un inversor professional la decisió d'on invertir. Després d'uns anys d'expansió, la inversió en aquest tipus de fons ha experimentat una sotragada els últims mesos per les incerteses en l'economia global, encara que els experts estan convençuts que és una situació puntual i recomanen mantenir la calma.

El mes de setembre passat va saltar el primer avís després que es fessin reemborsaments per valor de 298,6 milions, segons Inverco (patronal de les gestores dels fons d'inversió). La dada va trencar una dinàmica de 30 mesos seguits amb entrades netes. L'octubre va tornar a ser un mes negatiu amb una caiguda mitjana de les carteres dels fons d'inversió del 2,27%. Tot i les xifres, José Luis Manrique, director del servei d'estudis d'Inverco, assegura que la perspectiva per als propers mesos «és positiva». «Aquest any hem tingut molta incertesa en els mercats. La rendibilitat depèn del moment. L'any passat els fons d'inversió van tancar amb una rendibilitat anual del 2,6%. Aquest any, amb un entorn molt difícil, són del -2,8%. Ja veurem què passa d'aquí a final d'any, però espero repunts de rendibilitat. Jo prefereixo veure com es comporten els fons a llarg termini. En els últims 25 anys han tingut una rendibilitat mitjana anual del 2,7% », va destacar.

Silvia San Bruno, especialista de producte de BBVA Asset Management, reconeix que «ens trobem en un moment complex del mercat ja que estem en una fase avançada del cicle econòmic però sense aspectes que vagi a descarrilar. No obstant això, hi ha múltiples factors d'incertesa que estan penalitzat a la pràctica totalitat dels actius financers ja siguin de renda fixa o de borsa. Aquests riscos són de calat, des de la normalització monetària dels Estats Units i el seu impacte sobre les condicions financeres globals fins l'amenaça de guerra comercial entre les dues economies més grans del món, sense oblidar la situació d'Itàlia o les condicions del Brexit, adverteix Sant Bruno.

Pablo Hernández, director comercial de Bankia Asset Management, puntualitza que malgrat que encara som en un moment de certa incertesa als mercats hi ha hagut «una certa recuperació i consolidació» després que la renda variable hagi tocat terra. «Les nostres perspectives continuen sent de moderat optimisme en la renda variable i repunts en la renda fixa d'acord amb el creixement i els beneficis empresarials a la zona euro. Pensem que els fons són una de les millors opcions si es compara amb altres actius individuals com la inversió directa en renda fixa. Els fons poden ser combinats i incloure cobertures que protegeixen el producte de futures correccions. Tot això, sumat a l'avantatge que ofereixen els fons d'inversió de poder fer traspassos a altres fons en funció de l'evolució dels mercats sense haver de tributar», precisa Hernández.

Cautela



Els experts, que assenyalen que els fons són complementaris a la inversió en immobiliari, coincideixen que les retirades de diners d'aquests actius durant els darrers mesos i després d'anys de creixement són deguts a les caigudes de rendibilitat que han experimentat. «L'any 2018 està sent molt complicat. És el primer en molt de temps que veiem caure la renda fixa i també s'està corregint la borsa. Per això, no és estrany que la cautela s'hagi instal·lat entre els inversors, que han posat el fre. Això és una cosa que sempre passa. L'inversor no professional tendeix a moure's entre la por i l'avarícia », destaca San Bruno. Els diners rescatats estan fonamentalment tornant a dipòsits i comptes a la vista. El director d'estudis d'Inverco considera que la situació «és puntual. El mes d'octubre ha estat horrible, però només hi ha hagut reemborsaments nets de 490 milions, xifra que és petita. És una actitud raonable de l'estalviador, que no implica un canvi de tendència ». Els professionals adverteixen que en aquest context de pèrdues puntuals dels inversors sens dubte han de mantenir el seu horitzó temporal. «No han de prendre decisions precipitades i han d'esperar o fer petits ajustos en la seva cartera, però sense aflorar pèrdues», apunta Pablo Hernández. Paolo Mezza, directiu i soci d'Arcano, es mostra convençut que la inversió en fons seguirà augmentant quan passin les turbulències. «El 40% dels actius d'inversió està en dipòsits. El potencial és gran», subratlla.

Fons d'autor



Els fons permeten escollir en funció del risc que es vulgui assumir entre carteres conservadores, equilibrades o agressives. També es pot optar per fons de banc o d'autor. Els gestors apunten que cada inversor té el seu propi perfil i que cal respectar el seu nivell de risc, què «està disposat a assumir, per oferir-li una cartera adequada». A Arcano consideren que el que és important és diversificar i actuar amb prudència per no tenir ensurts. «Nosaltres creiem que els empresaris ja tenen risc en els seus negocis i davant de carteres molt agressives preferim les que són més estables encara que tinguin una expectativa menor de retorn», indica Mezza. En qualsevol cas, José Luis Manrique insisteix que és important tenir en compte el perfil de l'inversor perquè «hi ha persones que no poden suportar els vaivens diaris del mercat». Pel que fa als fons de banc o d'autor, Pablo Hernández assegura que no són productes comparables. «El fons d'autor implica que deixem la nostra inversió en mans d'un professional que, en general, té prou llibertat per prendre decisions i fer apostes en determinats actius i zones geogràfiques. Sol tractar-se de fons de risc i és aconsellable tenir clar que la inversió que hi fem pot tenir variacions importants. Un fons de banc sol estar més enfocat al mercat. En general, segueix les directrius del comitè d'assignacions d'actius de l'entitat i és més previsible en els seus rendiments. No obstant això, el catàleg de productes de banc sol incloure fons amb més grau d'autonomia per al gestor i per tant podrien estar classificats com a fons d'autor», aclareix el director comercial de Bankia Asset Management.