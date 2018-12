Acaba el termini perquè el públic voti el millor aparador nadalenc per al concurs de la cambra manresana

Avui s'acaba el termini perquè el públic triï el millor aparador nadalenc entre els participants al concurs que organitza la Cambra de Manresa. En total, 33 establiments comercials de Manresa es disputen el títol de millor aparador nadalenc d'aquest any 2018. El concurs va tancar inscripcions divendres passat amb la xifra més alta de participants dels darrers anys. Ara, és el torn de recollir les votacions per a les dues categories de premis: el premi del públic, que sortirà escollit per votació popular, i el del jurat, que sorgirà de les valoracions d'un jurat format per experts en el sector del comerç. Les votacions del públic es poden fer mitjançant un enllaç al qual es pot accedir des del web de la Cambra: www.cambramanresa.cat.

Els comerços participants aquest any són: El Cigne, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme), Forn de Cabrianes-La Lionesa, Culinarium, Vins Tomasa, Puigbertran, Perruqueria El Serrell, Mobles Decor, Tarannà cosmètica natural, Can Solvi, Personal i Intransferible, Gilda Manresa, D&H, El Tastet de l'Abat, El Forn, El Caribú, Olga XL, Celler Ramon Roqueta, Territoris Florístics, Floristeria Brunea, Caché Estilistes, Les Sabatilles Vermelles, Terranova CNC, Lowing, Milar, Farmàcia Solé, Llibreria Papasseit, Joieria Copèrnic, Obrallar, Solans, La Poma d'Eva, Tennessee i L'Englantina.

L'acte d'entrega de premis tindrà lloc demà a les 4 de la tarda, a la sala d'actes de la Cambra. El guanyador de cadascuna de les dues categories rebrà un premi de 300 euros. El concurs d'aparadors de la Cambra té el suport de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC.