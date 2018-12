Aragonès preveu tancar el 2019 amb un dèficit del 0,1%

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va avançar ahir al ple del Parlament que preveu tancar el 2019 amb un dèficit del 0,1% del PIB. Aragonès va assenyalar que aquesta xifra és 40 vegades inferior a la del 2010, i passa dels 10.000 milions d'euros als 250 milions. D'altra banda, el conseller d'Economia i Hisenda també va destacar que amb els nous pressupostos es tornaria als nivells de despesa corrent de l'any 2010 en Ensenyament, Afers socials i Salut, i en aquest darrer àmbit va afegir que la despesa real efectuada es troba «en màxims històrics» aquest any. Segons Aragonès, tot aquest increment de la despesa suposaria 1.640 milions d'euros més respecte dels pressupostos del 2017.

Aragonès va defensar l'augment de la despesa departamental en els àmbits de l'Ensenyament i Afers Socials i Treball, àmbits que considera «imprescindibles» en l'estat del benestar, en un 9%, i pel que fa a Salut, assegura que tindrà un increment superior en termes absoluts. En aquest sentit, ahir va destacar que aquest augment de la despesa no afectarà el dèficit, i va assenyalar que mentre que es retorna a la despesa del 2010, prèvia a les retallades, no es retorna al dèficit d'aquell mateix any, del 4,4% del PIB, sinó que es redueix fins al 0,1%. «L'aposta del govern és molt clara», va assegurar Aragonès.

En una interpel·lació al govern, el diputat de CatECP David Cid va retreure a Aragonès la «falta de concreció» en la «venda publicitària» de pressupostos amb només «propostes refregides». Cid va assegurar que és un exemple més del «caos, desgovern i lentitud» del govern, i va afirmar que «són molt lluny» de revertir les retallades.

En aquest sentit, el diputat de CatECP va demanar a Aragonès que reconegués que els pressupostos «s'acabarien prorrogant», i va destacar que es tractaria del novè any consecutiu en aquesta situació encara que, segons va recordar, Aragonès «es va comprometre a no fer-ho».

Per la seva banda, el conseller d'Economia i Hisenda va assegurar que encara que no és la seva voluntat, una pròrroga «seria evidentment tècnica», i va recordar que el Govern espanyol es troba en la mateixa situació. «La voluntat del nostre govern, com la de l'Estat, és aprovar uns pressupostos», va assegurar. En aquest context, Aragonès va defensar l'aposta del seu executiu per «arremangar-se» i tirar endavant els comptes.