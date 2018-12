La Generalitat convoca les eleccions a les cambres per a principi de maig

Les eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes seran a principi de maig. La Generalitat va signar ahir el decret de convocatòria electoral després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi desestimat la suspensió cautelar del decret del 31 de juliol, que regula el procediment electoral per vot electrònic. Segons va informar el departament d'Empresa en un comunicat, les empreses podran votar presencialment el 8 de maig, i dels dies 2 a 7 podran exercir el vot electrònic de manera remota. Estan cridades a votar 682.000 empreses a tot Catalunya. D'aquesta manera, els plens de les cambres quedaran constituïts al juny.

Les candidatures elegibles s'hauran d'haver presentat entre el 12 i el 25 de febrer del 2019. El departament d'Empresa i Coneixement verificarà, mitjançant la designació d'un auditor, el compliment de les garanties del procés de vot electrònic. És el primer cop que s'utilitza aquest procediment, en lloc del vot per correu. De fet, un elector va impugnar el decret de la Generalitat sobre el nou procediment electoral per renovar els ens camerals.

A més de vetllar per la correcció i transparència de tot el procediment electoral, la convocatòria insta totes les cambres a informar i donar publicitat de tots els tràmits del procés electoral tant en totes les seves delegacions com en tots els seus canal per fomentar la participació per tal que els nous plens tinguin la màxima representativitat.

A les darreres eleccions camerals, que es van fer el 2010, la participació va ser de menys del 2%. En el cas de la Cambra de Manresa, el 2010, de les 16.000 empreses i autònoms cridats a les urnes només 282 van exercir el dret a vot, l'1,8%. Quatre anys abans, el percentatge de participació va quedar per sota del 0,5 %.



Pere Casals s'ho rumia

L'actual president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, assegura que, ja amb el decret de convocatòria damunt la taula, «és el moment de rumiar» si opta a la reelecció. Casals recorda que el procediment no és cosa de dies, sinó que gairebé fins a final d'hivern hi haurà temps de presentar candidatures. Casals diu que ha de fer una valoració professional sobre la possible continuïtat però també «si hi ha algú amb interès per presentar-s'hi que tingui un projecte ferm. Si és així, em retiraré, que ja toca», deia ahir a aquest diari.

Pere Casals és president de la Cambra des de l'any 2009, quan va substituir Manel Rosell, que va deixar l'ens per assumir la presidència de Caixa Manresa. El 2010, en les darreres eleccions celebrades fins ara, Casals va ser escollit president pel ple cameral, un càr-rec que hauria d'haver estat renovat el 2014. El canvi de la llei estatal de cambres, el 2010, i l'ajornament en l'adaptació de la llei a la norma catalana han allargat aquest mandat fins avui. Així, Casals ja és el president més longeu de l'entitat des de la represa democràtica, en superar Jordi Santasusana (1998-2006). «Ningú no ha de ser etern», assegura Pere Casals.