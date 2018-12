Un informe situa Catalunya com la quarta comunitat més competitiva

Un informe del Consell General d'Economistes situa Catalunya com la quarta comunitat més competitiva durant el 2017, darrere de Madrid, el País Basc i Navar-ra. De fet, Catalunya, de la qual l'informe destaca que té un nivell alt en eficiència empresarial i innovació (segon i quart lloc respectivament), es manté en l'estrat mitjà-alt. Pel que fa l'entorn institucional -dèficits de les administracions públiques, deutes per habitant i esforç fiscal-, Catalunya cau fins a la 12a posició, així com en capità humà, categoria en la qual ocupa el setè lloc. El diagnòstic recollit en l'informe es fa a partir dels resultats de l'índex de Competitivitat Regional que ha elaborat per a les 17 comunitats a partir de 53 variables o indicadors estructurats en torn a set eixos competitius que identifiquen les fortaleses i debilitats de l'entorn econòmic, capital humà, mercat de treball, entorn institucional, infraestructures, entorn empresarial i innovació.