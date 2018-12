L'acte del 50è aniversari de Friman reconeix els fundadors i els professionals amb més trajectòria

Més de 350 persones van participar al sopar institucional per celebrar el 50è aniversari de Friman, una de les principals empreses catalanes del sector de la distribució d'aliments congelats i frescos per a l'hostaleria. Amb seu central a Sant Fruitós de Bages, Friman tancarà el 2018 amb una facturació de 41,5 milions d'euros i preveu créixer per sobre del 10% el 2019, amb el focus posat a l'àrea metropolitana de Barcelona i en nous projectes com el desenvolupament d'una nova marca que diferenciarà clarament el seu producte.

L'acte commemoratiu dels 50 anys de Friman va tenir com a eix central les persones que han fet possible el creixement de la companyia, fundada el 1968 per Enric i Josep Maria Torres Camprubí, Joan Pla Clapés i Ramon Codina Soler. Un moment especialment emotiu va ser quan es va recordar la figura de Joan Pla, traspassat aquest mateix mes de desembre. Durant l'acte es van lliurar insígnies d'or a les famílies dels fundadors, empleats jubilats i també a aquells amb 30 anys de trajectòria a l'empresa. També es va projectar un vídeo sobre la història de Friman, una empresa amb esperit innovador ja des dels seus inicis, que va començar a vendre congelats en un moment en què molta gent no tenia congelador a casa.

El sopar va tenir lloc a Sant Benet de Bages i hi van assistir professionals de l'empresa acompanyats de les seves parelles, les famílies dels fundadors i altres persones que hi han estat vinculades d'una manera o altra al llarg de la seva història. També hi eren presents autoritats locals, com els alcaldes de Manresa i Sant Fruitós i la secretària general del departament d'Empresa i Coneixement, Marta Felip.

Friman compta amb una plantilla de 184 professionals amb una antiguitat mitjana a l'empresa de 10,25 anys. Té un catàleg de 4.000 referències de quatre categories de producte: congelats, peix i marisc fresc, refrigerats i productes a temperatura ambient. Cada any mou 15.000 tones de producte, que serveix a prop de 3.000 clients. Els seus principals clients es concentren a Catalunya, nord del País Valencià, la franja d'Aragó, Andorra i el sud de França.