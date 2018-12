El Bages supera els 4.600 milions de PIB i es consolida en la 9a posició comarcal

El Bages va generar, el 2016, un producte interior brut (PIB) de 4.619 milions d'euros, 177 milions més que un any abans, el 4% més, just per sota de la mitjana de creixement de Catalunya, que va ser del 4,2%.

D'aquesta manera, el Bages es consolida com la novena comarca amb més PIB de Catalunya, per sota del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Tarragonès, Maresme, Gironès i Segrià, i per sobre d'Osona, el Baix Camp i la Selva, aquestes tres també per sobre dels 4.000 milions d'euros.

En PIB per habitant, la posició del Bages en el llistat comarcal és més modesta, la 17a, amb 26,600 euros, 900 més que l'any anterior.

En el global del període 2011-2016, el Bages va créixer el 8,3% en PIB global i el 9,9% en PIB per capita, ambdós registres per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 7,2% i del 7,9%, respectivament.

L'Anoia, per la seva banda, amb 2.446 milions el 2016, va veure reduït el seu PIB interanual el 0,8%, i l'1% en renda per capita també respecte del 2015. L'Anoia figura entre la desena de comarques que van perdre PIB el 2016 respecte de l'any anterior, amb l'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i tres comarques més del territori central: l'Alt Urgell (-1,1%), la Cerdanya (-2,5%) i el Moianès (-3,1%).

El Berguedà va tancar el 2016 amb 875 milions de PIB i 22.500 euros de PIB per capita, el 6,4% i el 7,1% més, respectivament, que el 2015. En el cas del Solsonès, el PIB va ser dels més modestos del país, 322 milions, només per sobre del Moianès (271 milions), Pallasrs Jussà, Terra Alta, Priorat, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Amb tot, la comarca puja en el rànquing comarcal en el PIB per capita i se situa en una sona mitjana amb 24.000 euros, 6.100 menys que la mitjana catalana. I és que el Solsonès va ser de les tres comarques on més va créixer el PIB respecte de l'any anterior, el 7,3%, només per sota de la Garrotxa i la Ribera d'Ebre. En PIB per capita, el Solsonès va ser la tercera comarca amb més creixement, el 7,1%, el mateix que el Berguedà, on el PIB global va experimentar un increment del 6,4% en un any.

Aquestes dades es desprenen de la darrera estadística sobre l'evolució del PIB publicada per l'Idescat, que revela que el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, Vallès Oriental, el Tarragonès, el Maresme, el Gironès i el Segrià van concentrar el 2016 més de tres quartes parts del PIB de Catalunya. Cada una d'elles generen més de 5.000 milions d'euros i per la seva especialització productiva destaquen el Barcelonès, amb un 87,1% de pes del sector serveis, i el Vallès Oriental i el Tarragonès, amb una forta presència del sector industrial, del 41,2% i el 34,4%, respectivament.

D'altra banda, segons l'Idescat, la Ribera d'Ebre és la comarca amb més PIB per capita, amb 44.400 euros, un 47,6% superior al de la mitjana catalana, que se situa en els 30.100 euros, gràcies al fort pes de la indústria energètica. Per municipis de més de 5.000 habitants, Castellbisbal i Martorell són els que tenen major PIB per capita, amb –respectivament- 86.700 euros i 82.400 euros per habitant.

En la llista de comarques amb més renda per capita, també destaquen el Barcelonès, amb un PIB per capita de 37.100 euros, el Tarragonès, amb 35.800 euros i l'Aran, amb 35.300 euros, ja que superen la mitjana catalana amb més d'un 10%. En total, n'hi ha 11 amb un PIB per sobre la mitjana catalana.