La Fed apuja els tipus d'interès 0,25 punts tot i les reserves de Trump

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) va decidir ahir de forma unànime elevar els tipus d'interès en un quart de punt percentual, fins a un rang objectiu del 2,25% i el 2,5%, complint així les expectatives del consens del mercat, que confiava que Jerome Powell realitzaria un quart increment del preu del diner abans que acabés el 2018.

La Fed va concloure, després del conclave celebrat entre el dimarts i el dimecres, que «alguns increments graduals» seran consistents i donaran suport a l'expansió de l'activitat econòmica i les condicions del mercat laboral. L'autoritat monetària ha assenyalat que les últimes dades rebudes mostren que el mercat laboral ha continuat enfortint-se i que l'activitat econòmica ha augmentat a un «fort ritme». Així mateix, ha assenyalat que la inflació general i subjacent s'ha mantingut prop del 2% en taxa interanual, mentre que les expectatives d'inflació a llarg termini no han canviat.

«El Comitè considera que alguns augments graduals addicionals en el rang objectiu seran consistents amb l'expansió sostinguda de l'activitat econòmica, les fortes condicions del mercat laboral i l'objectiu d'inflació a mitjà termini del 2%», apunta l'entitat.

Powell va dedicar part de les seves intervencions en la roda de premsa posterior a l'anunci de la pujada dels tipus d'interès a reafirmar la seva independència enfront del president dels Estats Units, Donald Trump, al mateix temps que va avisar al mercat que 2019 serà un any «incert» pel que fa a la política monetària.

«Estem aconseguint la part baixa del rang del qual el Comitè estima que és una taxa neutral», va indicar Powell davant les preguntes dels mitjans. No obstant això, va avisar que la intenció del FOMC és deixar que les dades «parlin», així com que hi ha un «alt nivell d'incertesa» respecte a la senda a seguir en les pròximes pujades. El president de la Fed es desmarcava així del document de projeccions econòmiques que havia presentat tan sols mitja hora abans, en què l'opció més votada era que el 2019 es produirien tres pujades addicionals.