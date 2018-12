El nombre d'hipoteques a Catalunya es dispara el 40,7% en taxa anual

Els catalans han signat el 40,7% més d'hipoteques aquest octubre respecte al mateix mes de l'any passat, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les xifres situen Catalunya com la segona comunitat de l'Estat on més han crescut el nombre d'hipoteques respecte al mateix període de l'any anterior, només per darrere de Navarra (53,7%). A nivell mensual, aquest octubre es van signar a Catalunya 5.808 hipoteques, un augment del 10,7% respecte el setembre, i la xifra més alta des del maig del 2011, quan se'n van signar 6.496. Al conjunt de l'Estat, la taxa anual d'hipoteques ha crescut en un 20,4%, amb 30.356 habitatges inscrits en el registre de la propietat a l'octubre. Mes a mes, però, al conjunt d'Espanya, a l'octubre es van signar un 6,5% menys d'hipoteques que al setembre, tot i que entre gener i octubre se n'han fet un 10,7% mes. Catalunya també és una de les comunitats on es presta més capital per a hipoteques, amb 886,4 milions el mes d'octubre, la segona xifra darrere de Madrid (1.041,1 milions).