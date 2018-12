Els bancs, condemnats a pagar interessos per les clàusules hipotecàries

El ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem ha fixat que els bancs han de pagar els interessos als consumidors per les clàusules hipotecàries nul·les des que es van realitzar els pagaments. En una sentència, el tribunal ha resolt com s'han de calcular els interessos meritats per les quantitats que el banc ha d'abonar al prestatari després de l'anul·lació de la clàusula de despeses d'un contracte de préstec hipotecari.

La nul·litat d'aquesta clàusula, declarada per un jutjat de primera instància d'Oviedo i confirmada per l'audiència provincial, no ha estat discutida davant del Tribunal Suprem i, per això, el pronunciament de la Sala Primera es limita a la qüestió dels interessos.

El jutjat va declarar la nul·litat de la clàusula i va condemnar el BBVA a abonar al prestatari diverses quantitats en concepte de despeses de taxació i gestoria, més els interessos legals des de la data en què el consumidor va fer aquests pagaments. L'Audiència, en canvi, va considerar que els interessos legals a abonar pel banc es meritarien des de la data de la reclamació extrajudicial.

El ple de la sala estima el recurs de cassació interposat pel consumidor i considera que els interessos es meriten des de la data en què va pagar les despeses en qüestió. La conseqüència de l'abusivitat de la clàusula de despeses és, d'acord amb el principi de no vinculació de la Directiva 93/13 i la seva interpretació pel Tribunal de Justícia de la UE i per la mateixa Sala Primera, que s'hagi d'actuar com si la clàusula mai s'hagués inclòs en el contracte.