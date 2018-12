Fibracat vol fer el 2019 el salt definitiu al conjunt de Catalunya

L'operadora manresana Fibracat pretén que el 2019 sigui un any clau per al seu negoci, ja que vol fer el salt definitiu a tot Catalunya, fent arribar fibra òptica a tot el país i fent créixer la seva presència física en diversos punts de la geografia catalana, obrint noves oficines a Barcelona, Lleida, Girona i Reus, que se sumaran a la que ja té a la capital del Bages.

En aquest context d'expansió, la companyia ha decidit «ampliar les prestacions dels seus serveis, reduir els costos d'algunes tarifes i, fins i tot, oferir importants millores en algunes tarifes al mateix temps que en rebaixa els preus», segons explica l'operadora en un comunicat.

Fibracat vol fer una aposta ferma, l'any que ve, pel mòbil proporcionant més gigues, «sense augmentar, en cap cas, els preus», assegura la companyia. Així, si fins ara la tarifa més completa de Fibracat ofereix trucades il·limitades i 6 Gb per 39 euros mensuals, a partir de l'any 2019 proporcionarà trucades il·limitades, més que triplicarà els gigues (20 Gb) i rebaixarà la tarifa gairebé a la meitat, deixant-la en 20 euros mensuals (IVA inclòs). D'altra banda, per als clients que ja disposen de fibra òptica, la primera línia amb trucades il·limitades i amb 20 Gb els costarà 13 euros més (IVA inclòs). A més, la companyia es compromet a «cuidar al màxim l'atenció al client, oferint un servei d'atenció telefònica no robotitzada, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en català i des de Catalunya», segons el comunicat.

Els nous avantatges per als clients seran possibles, afirma l'0peradora, gràcies a la nova targeta SIM 3.0 de Fibracat, que rebran els usuaris a casa a partir del mes de febrer i que hauran de substituir per la targeta que incorpori el dispositiu. La nova targeta, que mostra un nou disseny i incorpora els colors corporatius de la companyia, permetrà gaudir de la millora en prestacions i tarifes anunciada per Fibracat.

També entraran en vigor noves tarifes per a mòbil que permetran contractar línia mòbil sense necessitat de contractar la fibra amb la companyia i farà promocions per a línies addicionals amb dades compartides entre diferents dispositius. Fibracat diu no voler cobrar per les trucades de bústia de veu, ni pel servei d'identificació de trucada dels telèfons fixos.