L'Englantina i Les Sabatilles Vermelles, millors aparadors de Nadal de Manresa

La cafeteria L'Englantina i la botiga especialitzada en calçat de dansa i ball Les Sabatilles Vermelles han guanyat els dos premis (del jurat i popular) de la 51a edició del Concurs d'Aparadors de Nadal, que convoca la Cambra de Manresa. Enguany, el certamen ha guanyat participants (33 comerços, la xifra més alta en la dar-rera dècada) i ha vorejat els 1.000 vots populars (exactament, 994), només una mica per sota dels 1.144 recollits en l'edició passada, la del cinquantè aniversari.

Els guardons, 300 euros per a cadascun dels primers premis, van ser donats a conèixer ahir a la tarda a la seu de la Cambra pel regidor de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Jaume Arnau, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante. Es van donar sis premis, tres per categoria, dels quals només els dos primers tenien dotació. Així, en la categoria de vot popular el tercer lloc, amb 121 vots, va ser per a la botiga Gilda. El segon, 218 vots, per a la floristeria Brunea. El primer, amb 248, per a Les Sabatilles Vermelles. En l'apartat del vot del jurat (integrat per Assumpció Lleonart, Jordi Singla, Sebastià Suet i Josep Maria Monge), el tercer classificat va ser el Forn de Cabrianes de la Muralla; el segon, Celler Ramon Roqueta; i el primer, L'Englantina.

L'aparador de la cafeteria gua-nyadora ha estat dissenyat per Anna González, una aparadorista per afició (i amb un bon gust inqüestionable). La decoració fa de la xocolata l'element principal, que brolla, en la seva forma natural, d'una font i, reproduïda en silicona, d'una gerra de ceràmica. L'aparador el completa un arbre de temporada decorat amb tasses i culleres.

L'aparador de Les Sabatilles Vermelles és idea de qui n'és la propietària des de fa dos anys, Ruth Garrido, que assegura, sense que l'espectador hi pugui estar de cap manera d'acord, no estar dotada per a les manualitats. En la seva decoració destaca una «mare Nadal» vestida de ball que llueix una cinta morada que vol ser, diu Garrido, un homenatge a les víctimes de la violència de gènere. És un aparador nadalenc però també reivindicatiu, elaborat, diu la seva autora, pocs dies abans de conèixer-se la notícia de l'assassinat de la mestra Laura Luelmo, crim que encara ha donat més sentit a la seva proposta, considera Garrido. Debutar i moldre: Les Sabatilles Vermelles concursava enguany per segona vegada al concurs. I aquest és el seu segon premi popular.