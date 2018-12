Les agències de viatges preveuen un repunt el 2019 però alerten del Brexit

Les agències de viatges preveuen per al 2019 un creixement tant en els mercats estatals com internacionals, encara que adverteixen de certes «incerteses» derivades tant de l'arribada del Brexit, com del creixement dels mercats competidors, així com la inestabilitat política i econòmica a Espa-nya. L'Observatori de Turisme Emissor a Espanya (ObservaTUR) va presentar ahir a Madrid els resultats del seu segon informe de temporada sobre el turisme emissor, en el qual detecten tres tendències principals per a l'any vinent: una major personalització, més importància de l'oferta complementària, així com una major digitalització de totes les activitats del sector. Segons els promotors de l'estudi, entre els quals es troben Ibèria, Amadeus, Renfe-SNCF, Confebus, Movelia, l'Associació Nacional d'Agències de Viatge (UNAV) i Viatges Carrefour, els viatges a capitals europees, les experiències a bord de creuers i els viatges de llarga distància seran els interessos viatgers internacionals que més repuntaran per al proper any.