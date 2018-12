La cadena d'autoescoles hoy-voy obre la seva primera delegació a Manresa

La cadena d'autoescoles hoy-voy continua el seu pla d'expansió i ahir va inaugurar la seva vint-i-sisena autoescola. El nou centre és situat al carrer Súria de Manresa, on la cadena estrena així presència. Amb aquesta nova autoescola, la companyia tancarà el 2018 amb un total de tres nous centres. De cara al 2019, hoy-voy avança també algunes de les obertures previstes per al nou any. Pel que fa al seu creixement a Catalunya, la cadena d'autoescola creada per Carlos Duran i Jordi López preveu també obrir al principi del 2019 la seva primera autoescola a Vic. De la mateixa manera, es manté l'aposta per l'àrea metropolitana de Barcelona i es preveu també l'obertura d'una autoescola a Sant Boi de Llobregat. La cadena seguirà aquest proper any amb la seva expansió fora de Catalunya. Després de Madrid, Castelló, Palma de Mallorca i Valladolid, la companyia ara preveu el seu aterratge a Múrcia, Saragossa, Pamplona i Santander.