FRATERNITAT

Onze milions d'euros és la xifra provisional de la recaptació de la darrera Marató de TV3 contra el càncer. La població catalana tan sistemàticament vilipendiada des dels mitjans d'intoxicació del nacionalisme espanyol demostra un any més ser capaç de liderar de bon tros la capacitat fraternal i solidària en benefici de causes comunes. Som únics? No.

Crec que en general les societats civils fortes perquè han hagut de subsistir o reafirmar-se amb un Estat en contra i que han sabut desenvolupar iniciatives econòmiques i socials són les que més responen a crides pel bé comú. Aquest principi és aplicable a tot el món i per això ara que venen dies d'estovament emocionals potser és bo pensar que en la humanitat hi ha més humanitat que malícia. Però que si deixem que els poders polítics i econòmics estiguin en mans de la malícia, aquesta pot acabar destruint la humanitat.

Em feia aquestes reflexions arran d'haver llegit una entrevista a Muhammad Yunus, premi Nobel de la pau del 2006. Deia Yunus que si no activem els mecanismes de canvi, el marc econòmic mundial va pel camí del desastre per la concentració creixent de la riquesa en poques mans. Cal fer una sotragada a fons del sistema capitalista ja que fins ara ha actuat interpretant la persona com algú motivat per l'interès propi o l'egoisme. Segons Yunus, les persones som alhora altruistes i egoistes. Per què només activem la part negativa? Per què només es tenen presents les empreses egoistes?

Per respondre a aquestes preguntes el premi Nobel va començar a crear empreses altruistes: tot per a la gent. L'aposta per les empreses socials, per les empreses que solucionen problemes i necessitats i no per les que creen problemes i necessitats és la clau de volta d'un nou món possible. Segons Muhammad Yunus, ens hem convertit en robots de fer diners i hem abandonat l'empatia; quan les persones reals tenen alhora les dues cares egoista i altruista, però aquesta segona no ha estat potenciada, ni tan sols a l'escola. Perquè hi ha un fons humà que també ens empeny a ser empàtics, a compartir preocupacions pels altres.

El premi Nobel ha posat en marxa les seves teories i per això l'hi van concedir, va engegar milers d'empreses amb finalitats socials arreu del món. Per exemple, en el cas dels Estats Units, on ara mateix Trump guanya amb un discurs populista de la por del pobre de l'altre pobre, Yunus va crear Grameen America fa 10 anys. Han obtingut 100.000 prestatàries dones, 22 oficines a tot el país i en 14 grans ciutats. El primer préstec ha d'estar per sota dels 15.000 dòlars. Treballen amb la franja més vulnerable i han aconseguit moure 100.000 milions de dòlars amb un retorn del deute de gairebé el 100%.

Les dones microemprenedores solen començar demanant ajut per arrancar feines que ja saben fer i que per motius de crisi empresarial o malaltia han hagut d'abandonar en un moment determinat. Neteges de casa, cuidadores d'animals domèstics, cuineres, reparadores de vestits o calçat, etc. La motivació perquè el projecte d'empresariat social se centri en les dones és perquè primer són les més ben disposades, segon tenen més resiliència i capacitat d'errar i corregir, i finalment perquè els fruits del treball es reparteixen solidàriament en benestar familiar. Cap d'aquestes circumstàncies es produeix amb la mateixa dimensió quan els actors són homes.

Yunus creu que la humanitat sensata s'ha de proposar un futur amb zero pobresa, zero atur i zero contaminació. I proposa als joves una vida amb dues etapes. Una primera estaria destinada a guanyar diners per arrancar i sostenir la família. Una segona ja aniria destinada al bé comú. En tot cas, Yunus fa una crida a l'emprenedoria. No entén que a les universitats es formi amb la idea de buscar feina i no de crear-la.

Aquest darrer raonament em porta a una reflexió que de vegades m'he fet. Fins a quin punt el relativament abundant estat del benestar a Europa occidental no ens ha aburgesat, ens ha tornat individualistes? Treballadors en empreses del territori més capitalista del món i usuaris dels béns públics que ja ens facilitarà l'Estat que ha cobrat els nostres impostos. Les nostres tasques rutinàries, treballar per un altre, pagar impostos, parar la mà dels serveis públics i votar cada quatre anys. Tot pautat i passiu. No he de fer cap esforç en crear ocupació, cap en preocupar-me de la salut o educació (per això ja hi ha la Sanitat pública i l'escola), cap en ser actiu en una democràcia participativa.

Així que ja cal que ens arremanguem per canviar mentalitats per impulsar aquests oasis alternatius sense els quals anem cap al desastre, segons Yunus. Profecia que sento compartir.