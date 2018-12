UP demana a Agricultura evitar un model de macrogranges al país

Unió de Pagesos ha demanat al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat la limitació de les explotacions de boví de llet a Catalunya a un màxim de 300 vaques en producció per granja amb l'objectiu d'aturar la desaparició de més explotacions competitives, tenint en compte les seves dificultats davant la negativa de la indústria a comprar-los el producte.

El sindicat denuncia, en un document enviat al departament d'Agricultura, el creixement de les explotacions molt grans amb milers de vaques que incentiva la indústria, i, d'altra banda, el fet que aquesta mateixa indústria cada vegada més sovint deixa de recollir la llet a la resta de granges, tot i ser competitives.

Per a Unió de Pagesos, la situació del sector, que arrossega una llarga crisi a la qual s'afegeixen preus baixos, requereix una actuació urgent, i proposa a l'Administració una moratòria per a l'ampliació de les explotacions lleteres que es trobin en aquest límit de 300 vaques, així com la modificació de la normativa per introduir aquest canvi.

El sindicat recorda que des que va acabar el sistema comunitari de les quotes làcties, el març del 2015, els ramaders van passar a dependre de la indústria mitjançant un contracte. Tot i que la reestructuració del sector, coincidint amb el període de les quotes entre el 1992 i el 2015, va comportar que a Catalunya plegués el 85% de les explotacions, segons dades del ministeri d'Agricultura, en acabar aquesta etapa el sector era competitiu.

Tot i això, des del març del 2015 fins a l'octubre del 2018, la reducció del nombre d'explotacions que lliuren llet ha estat del 25%, i s'ha passat de 635 a 476. Els industrials, ramaders i teòrics defensors del model de les macrogranges es basen en un dèficit de producció de llet, a Catalunya i a l'Estat, causat pels milers d'explotacions que han plegat els últims anys. En canvi, la indústria deixa de recollir la llet a les granges catalanes que els últims anys han multiplicat la producció i la dimensió per ser viables i competitives. Tot i això, aquestes granges després no troben compradors.

Segons un comunicat emès per Unió de Pagesos, també cal tenir present que des del 2015, any en què es va acabar el sistema de les quotes làcties, ja no són vigents els plans d'abandonament indemnitzats; per tant, els que ara abandonen no reben indemnització. El sindicat adverteix que moltes d'aquestes granges han fet un esforç per modernitzar-se i assolir un nivell de competitivitat que les ha fet viables, amb una producció reconeguda de màxima qualitat, i que l'activitat de les quals ha estat motor.