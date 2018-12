Els autònoms pagaran 5 euros més al mes des de 2019 i tindran fins a 2 anys d'atur

El Govern i les principals organitzacions d'autònoms han tancat aquest dimecres un acord que introduirà grans novetats des del 1 de gener de 2019 sobre les cotitzacions i les prestacions socials d'aquests treballadors, uns 3.200.000 a tot Espanya.



Cotitzacions



L'acord, que serà aprovat per decret en el Consell de Ministres de divendres que, inclou l'increment d'un 1,25% de la base mínima de cotització, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització s'incrementarà en 0,2 punts, passant del 29,8% al 30%, de manera que els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes (64 euros més a l'any) del que paguen actualment, tot i que a canvi rebran una major protecció.

En el cas dels autònoms societaris, la base mínima quedarà en 1.214 euros i la quota mensual s'elevarà a 6,8 euros respecte a l'actual mensual i 82,68 euros a l'any.

Els autònoms cotitzaran des 2019 per totes les contingències que cotitzen ara els empleats per compte aliè.



Baixes



Els treballadors per compte propi cotitzaran des de l'1 de gener per contingències professionals, incapacitat temporal, cessament d'activitat i formació i, a canvi, veuran millorats els seus condicions de protecció social. Deixaran de cotitzar a la Seguretat Social a partir del segon mes en què es trobin de baixa per malaltia o incapacitat temporal i fins al moment de l'alta i també tindran accés a formació contínua.



Atur dels autònoms



L'acord flexibilitza l'accés i amplia la durada de la prestació per cessament d'activitat, l'anomenat atur dels autònoms. El mínim passa de dos a quatre mesos i el màxim, de 12 a 24 mesos, sempre en funció dels mesos cotitzats. El Govern preveu, a més, facilitar l'accés a aquesta prestació, una cosa fins ara difícil pels requisits exigits.



Tarifa plana



El Govern ha decidit finalment mantenir la tarifa plana, una quota mensual reduïda clau per als autònoms que comencen amb un nou projecte, encara que en 2019 passarà dels actuals 50 euros a 60. Aquesta reducció de la quota a la Seguretat Social està destinada a autònoms amb alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors. Des 2019 s'inclourà també als treballadors agraris, que pagaran 50 euros.



Sancions per falsos autònoms



En el reial decret que el Govern preveu aprovar divendres també s'inclou la mesura anunciada aquest dimecres a la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, en la qual es recull que es sancionarà a les empreses amb un mínim de 3.126 euros i un màxim de 10.000 euros de multa per cada treballador que estigui mal enquadrat en el Règim Especial de treballadors Autònoms (RETA) i estar en el Règim General o pel transvasament de treballadors del Règim General al REPTA.