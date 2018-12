La manresana Fent País celebra cinc anys amb un creixement del 25%

La cooperativa manresana Fent País celebra enguany el seu cinquè aniversari després d'haver comercialitzat un total de 40.000 caixes d'experiències. Aquest aniversari arriba en un moment dolç per a la firma ja que enguany -quan encara falten uns dies per a tancar l'any- ha augmentat EL 25% les seves vendes respecte l'any passat, fet que s'ha traduït en la generació d'un total de 7.000 reserves entre els seus col·laboradors.

Segons expliquen fonts de l'empresa, aquest creixement de l'activitat també ha anat acompanyat d'un increment de les vendes al canal on-line que actualment ja representa el 15% de les seves vendes. D'altra banda, aquest any, Fent País ha afegit noves caixes de regal a la seva oferta. Es tracta de tres caixes, un de 19,9 euros, una altra de 59,9 i una tercera de 99,9 euros, totes elles multicategoria i que ja es poden trobar a la xarxa de punts de venda que compta amb productes de la firma. Actualment l'oferta de l'empresa està formada per vuit caixes físiques i tres més que es poden trobar de forma exclussiva a través d'Internet.

Fent País va néixer l'abril del 2013 de la mà de cinc joves bagencs a la mateixa ciutat de Manresa amb l'objectiu de crear una xarxa de petites empreses turístiques arrelades al territori. Per promocionar-se van ser pioners en llençar al mercat una capsa de regal d'experiències de Catalunya feta, pensada i editada en català i que avui està plenament consolidada.

En aquesta línia, les propostes que es poden trobar entre la seva oferta tenen dos elements en comú: el compromís social de les empreses que formen part del seu catàleg i l'interès per descobrir el territori propi d'una manera autèntica i respectuosa. Així, entre la seva oferta hi ha nits en masos de turisme rural catalans, restaurants que cuinen am producte local, visites a petits cellers, entrades a espais patrimonials i històrics del país, experiències de salut i benestar i fins i tot subscripció a revistes i publicacions en català, entre moltes d'altres possibilitats. Alguns exemple concrets de les propostes són una ruta de múixing pel Pirineu, una escapada al Pla de l'Estany amb degustació de formatges inclosa, un cap de setmana tot inclòs en una caseta de fusta al peu del Pedraforca o rutes amb carruatges per la Fageda d'en Jordà, entre d'altres.



Pop-up Store al Triangle

D'altra banda, durant aquesta campanya de Nadal, la cooperativa manresana compta amb una pop-up store (botiga temporal) en ple centre de Barcelona. En concret s'ha instal·lat un espai de venda al centre comercial El Triangle, ubicat a la plaça de Catalunya de la capital catalana. L'objectiu d'aeusta iniciativa, segons expliquen fonts de l'empresa, «és acostar el consum d'oci i turisme responsable de Catalunya a nous públics de l'àrea metropolitana i portar la capsa regal catalana a les llars de Barcelona durant aquestes festes». Aquesta botiga efímera vendrà les caixes d'experiència fins el proper 5 de gener.