Els economistes alerten que un descens del consum posariaen perill el creixement del 2,2%

El Consell General d'Economistes (CGE) manté la seva previsió de creixement del 2,5% per a aquest any i del 2,2% per al 2019, si bé té por que una «previsible» caiguda del consum motivada per una menor creació d'ocupació i un augment de la inflació repercuteixi en la seva estimació d'alça del PIB per al pròxim any. Així ho assenyala en el seu Observatori financer mensual, en què corrobora la seva previsió «prudent» d'un creixement del 2,5% el 2018, una dècima menys que l'estimació del Govern, i del 2,2% per al 2019, també una dècima per sota del pronòstic de l'Executiu.

A més, manté la seva previsió de la taxa d'atur en el 14,75% per a aquest any i en el 14% per al 2019, encara que sobre això recorda que el Banc d'Espanya ha apuntat que les mesures que s'estan prenent en l'àmbit laboral per part del Govern podrien afectar la creació d'ocupació.

En aquest sentit, mostra la seva por perquè aquest fet, unit al fet que els índexs d'inflació previstos poden deteriorar el poder adquisitiu, donada a més la baixa taxa d'estalvi que hi ha, el que «podria provocar una previsible caiguda del consum, cosa clau per la seva aportació al creixement econòmic». Tot i això, preveu que la taxa d'estalvi creixerà per sobre dels nivells del 2018 (en nivells mínims des del 2008), tenint en compte el previsible increment dels tipus d'interès de mercat i el descens de la taxa de consum de les famílies. Per al 2020 augura un creixement econòmic de l'1,7%, amb una taxa d'atur que cauria fins al 13%. Els economistes veuen «optimista» la previsió d'alça del PIB del 2,2% el 2019, tenint en compte, entre altres factors, la desacceleració europea, «evident» a Alemanya i França, la incertesa del Brexit, la crisi dels Armilles Grogues a França, el pols d'Itàlia amb les exigències d'Europa i les pujades de tipus als EUA. Tots aquests factors d'incertesa, units a les restriccions aranzelàries al comerç internacional, que «previsiblement continuaran», i la decisió del BCE de posar fi al programa de compra de deute públic, considera que fan que la inflació previsiblement es mantingui a l'entorn del 2% per al pròxim any.