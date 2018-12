Google obté a Lituània una llicència financera que li permet operar a la UE

Google Payment Lithuania ha obtingut una llicència del Banc de Lituània que autoritza a l'empresa operar com a entitat de diners electrònics, no només a Lituània, sinó a tot l'Espai Econòmic Europeu. «Un cop aconseguida la llicència com a entitat de diners electrònics, la companyia podrà emetre diners electrònics i proporcionar serveis de pagament per garantir el bon funcionament dels seus mercats a tot Europa, a més de treballar en altres serveis de pagament per als consumidors dins l'Espai Econòmic Europeu», va indicar el banc lituà. No obstant, un portaveu va precisar que aquesta llicència «és similar a una llicència bancària, però no és el mateix». Així, la filial de Google estarà autoritzada per emetre i bescanviar diners electrònics, així com per proporcionar serveis de pagament, però «no tindrà el dret d'acceptar dipòsits o proporcionar crèdits als consumidors».