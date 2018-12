El Govern aprova una puja de les pensions de l'1,6% i del 3% de les mínimes el 2019

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Reial decret llei de mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, en el qual s'inclou la revaloració de les pensions de l'1,6% i del 3% les pensions mínimes i no contributives per a l'any vinent, tal com s'establia en l'acord pressupostari signat pel Govern i Units Podem.

Així ho va explicar el president Pedro Sánchez en l'última roda de premsa posterior al Consell de Ministres de l'any, en què també va deixar clar que la pujada de l'1,6% serà sis dècimes superior a la previsió de l'IPC del Govern per al 2019. «Hi haurà un guany de poder adquisitiu respecte d'anys de minvament constant pel sistema anterior de càlcul», va dir Sánchez, després d'afirmar que les pensions «són un dret de ciutadania i no una mercaderia amb la qual fer negoci».

Segons va dir el ministeri en un comunicat, la revaloració afectarà 10.340.805 pensions públiques, de les quals 9.692.296 són contributives. De la resta, 451.229 són de caràcter no contributiu i 197.280 corresponen a prestació familiar per fill a càrrec amb 18 o més anys i minusvalidesa superior al 65%. El cost total de la pujada arriba als 2.591,65 milions d'euros, dels quals 2.481,10 milions d'euros corresponen a pensions contributives.

El text normatiu recull també l'abonament d'una paga per la diferència entre la revaloració de l'1,6% que es va aplicar i l'1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs de preus al consum mensuals dels últims dotze mesos.

Així, l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 835,8 euros al mes, la de sense cònjuge en 677,4 euros i la de cònjuge no a càrrec en els 642,9 euros. La pensió de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà, a partir de l'1 de gener, en els 783,6 euros mensuals. En el cas dels majors de 65 o de tenir una discapacitat major o igual al 65% serà de 677,4 euros. Si el titular de la pensió té entre 60 i 64 anys, la quantia serà de 633,7 euros, mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 513,10 euros anuals.

En el cas de les pensions d'orfenesa, l'import ascendirà a 207 euros per beneficiari, mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i té una discapacitat superior o igual al 65% la quantia serà de 407 euros mensuals. Per part seva, la pensió màxima de jubilació se situarà en els 2.659,41 euros mensuals.

Segons el ministeri, els pensionistes rebran la paga compensatòria del 0,1% addicional abans de l'abril de l'any que ve. El secretari d'Estat de Seguretat Social, Octavio Granado, va dir que aquest nou índex de revaloració de les pensions usat per calcular la paga compensatòria substituiria a partir del 2020 l'índex de revaloració de les pensions actual, pel qual aquestes pugen el 0,25% mentre la Seguretat Social tingui dèficit. No obstant això, finalment el ministeri no l'ha inclòs dins del decret i ha indicat que el Govern té la voluntat que en els sis primers mesos de l'any, en el marc del diàleg social i d'acord amb les recomanacions del Pacte de Toledo, es dissenyi un mecanisme de revaloració de les pensions que garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu, i preservi la sostenibilitat social i financera de la Seguretat Social.