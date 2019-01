El 2019 arriba amb la congelació de la part regulada de la llum i el gas

L'any 2019 arriba amb la congelació de preus al transport públic metropolità i en la part regulada de les factures de llum i de gas, però també amb augments en sectors com el taxi, els peatges, o els serveis de telefonia mòbil.

L'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat la congelació de la part regulada de la tarifa del gas i l'electricitat per aquest 2018. De fet, la tarifa d'últim recurs de gas natural baixarà un 4,6% de mitjana, segons el BOE. Això no impedirà, però que les companyies elèctriques puguin pujar les tarifes dels seus serveis, que alguns experts apunten que podrien pujar un 4%. Així mateix, l'ONG FACUA-Consumidors en Acció ha advertit que Movistar tornarà a pujar les seves tarifes a partir de mitjans de gener, amb un 33,3% més que l'any passant en l'establiment de trucada del paquet Fusió 0 -passant de 30 a 40 cèntims. Així mateix, Movistar ADSL -que no inclou telefonia mòbil- puja 3 euros al mes.

El preu dels peatges a les autopistes de l'Estat augmentarà un 1,67% de mitjana a partir de l'1 de gener. Es tracta del segon any consecutiu d'increments després que l'any passat el Ministeri de Foment pugés un 1,91% els peatges. Els preus de les autopistes rescatades, com les radials de Madrid, estaran congelats.

Els peatges a les autopistes de la Generalitat pujaran entre un 1,5% i un 2,9%, segons les dades difoses per la conselleria de Territori. En concret, el preu del túnel del Cadí i el túnel de Vallvidrera pujaran un 2,12%, mentre que els túnels del Garraf, a la C-32, seran un 2,21% més cars. La C-33 entre Barcelona i Montmeló, a la barrera de Mollet, pujarà un 1,5%, mentre que els accessos a Premià i Alella de la C-32 seran els trams amb els augments més importants, d'un 2,94% i un 2,7%, respectivament. A la C-16, el peatge pujarà un 2,32% entre Sant Cugat i Manresa, a la barrera troncal Sant Vicenç, i un 2,13% entre Sant Cugat i Terrassa, a la barrera de les Fonts.

D'altra banda, més de 1.200 medicaments que es poden obtenir en farmàcies baixaren de preu gràcies a l'entrada en vigor de l'Ordre de preus de referència de 2018, el 27 de novembre. La factura pública de medicaments es reduirà en gairebé 90 milions d'euros. Medicaments antiinflamatoris, per a l'artrosi, el glaucoma o per la hipertensió arterial s'inclouen entre els que veuran reduït el seu preu a partir de la setmana que ve.



Transport metropolità

A mitjans de desembre, el Govern va proposar un augment del 2%, és a dir, que la T-10 passés a costar uns 12 euros, però l'Ajuntament de Barcelona ho va rebutjar, ja que defensava la congelació de preus. Davant la manca de consens, l'1 de gener de 2019 s'aplicaran les mateixes tarifes que el 2018 a tots els bitllets de transport. Quant al taxi a Barcelona, augmenta cinc cèntims la baixada de bandera, que passa a costar 2,20 euros amb les tarifes 1 i 2 -la d'horari diürn els laborables, caps de setmana i festius i la d'horari nocturn entre setmana, respectivament. També s'encareix el preu per quilòmetre recorregut, en la tarifa 1 augmenta quatre cèntims fins als 1,17 euros i a la tarifa 2 s'incrementa sis cèntims fins als 1,40 euros per quilòmetre. Les tarifes de 2019 porten vigents des del 15 de desembre.