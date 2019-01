L'euro compleix 20 anys en ple debat sobre la seva reforma

L'euro, la moneda comuna que comparteixen 19 estats de la Unió Europea, compleix 20 anys aquest 1 de gener. El primer dia de 1999 l'euro va ser introduït com a moneda financera a onze estats membres, entre ells Espanya, que van cedir al Banc Central Europeu (BCE) les responsabilitats en política monetària. Durant tres anys, els ciutadans van veure en els seus extractes bancaris les quantitats en euros i la moneda nacional, i a partir de l'1 de gener del 2002, es van posar en circulació les primeres monedes i bitllets. A dia d'avui, l'euro és la moneda de 340 milions d'europeus i hi ha 60 països d'arreu del món que l'utilitzen com a referència. Ara, els estats de l'Eurozona estan en ple debat sobre la seva modernització, amb la proposta d'un pressupost comú sobre la taula.

L'Eurozona ha construït tota una arquitectura econòmica i monetària al voltant de l'euro per reforçar la protecció de la moneda única i evitar noves crisis com la que es va viure amb Grècia. El mes de desembre, els líders dels països que comparteixen moneda van aprovar un full de ruta per aprofundir encara més en la integració, en àmbit bancari, però també amb la possibilitat de crear un pressupost comú i reforçar el rol internacional de l'euro.