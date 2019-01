CaixaBank i la Cambra col·laboraran per dinamitzar les empreses del Bages

La Cambra de Comerç de Manresa i CaixaBank han signat un acord de col·laboració, amb el qual l'entitat financera patrocinarà els principals esdeveniments empresarials que organitza la Cambra. El conveni el van formalitzar el president de la Cambra, Pere Casals, i el director territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana. Tots dos van manifestar la voluntat de cooperar per impulsar el dinamisme del teixit econòmic del Bages, així com la formació i l'ocupació dels joves del ter-ritori. L'acord serà vigent durant el 2019.

La Cambra de Comerç acull al llarg de l'any diferents activitats adreçades al col·lectiu empresarial i centrades en temes com la internacionalització, les infraestructures o la indústria. També ofereix suport a nous emprenedors i facilita la formació i la inserció laboral de joves en situació d'atur. El 2018, va organitzar la primera Fira d'Ocupació Jove del Bages, una iniciativa que va tenir una bona acollida tant per part de les empreses com dels joves i que tindrà continuïtat enguany.