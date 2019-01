La campanya de rebaixes generarà a Catalunya 23.000 contractes nous

La campanya de rebaixes del gener generarà a Catalunya més de 23.000 contractes, segons dades de les empreses de treball temporal (ETT) Adecco i Ranstad. Segons Adecco, a Catalunya es generaran 23.071 llocs nous, el 9% més que en el mateix període del 2018.

Catalunya és la comunitat autònoma que lidera les previsions de contractació, seguida de la Comunitat de Madrid i de la Comunitat Valenciana, on està previst que es generin 16.484 (+8%) i 16.295 (+1%) contractacions, respectivament. En el conjunt de l'Estat, Adecco preveu un increment de les contractacions del 4,1% respecte a l'any passat, fet que suposa arribar als 122.900 contractes nous a principi del 2019, precisa la companyia en un comunicat.

Segons l'estudi d'Adecco, per províncies, Barcelona liderarà la contractació amb 18.630 llocs de treball, el 10% més respecte al mateix període del 2018.

D'altra banda, les previsions de Ranstad indiquen que la pròxima campanya de rebaixes generarà 23.795 nous contractes a Catalu-nya, fet que suposaria el 5,9% més respecte al mateix període de l'any anterior, sent la segona comunitat autònoma on més contractes se signaran després d'Andalusia (28.875). Segons aquesta ETT, enguany serà el sisè any consecutiu en què augmenta la contractació en aquesta regió, i torna a situar-se com la xifra més elevada de la història per a la pròxima campanya, amb increments del 6,3% i del 6,1% a les províncies de Girona i Barcelona, respectivament. En el conjunt de l'Estat, Ranstad preveu que se signin durant la campanya de rebaixes 157.310 contractes, el 7,5% més que la xifra registrad l'any anterior. Per sectors, cosmètica i perfumeria, electrònica, botiga de joguines, alimentació, distribució, retail, imatge, so, logística, transport i la indústria tèxtil són els que més ocupació generaran entre els mesos de gener i febrer, segons les dues companyies.



El comerç manresà

A la capital del Bages, la UBIC preveu que el comerç local engegui la campanya de rebaixes dilluns que ve, tot i que ja hi ha grans cadenes que aquests dies ofereixen descomptes. «Per al comerç local, la campanya de Nadal suposa el 25% de la seva facturació anual i no es pot permetre començar a fer descomptes abans», diu Tània Infante, presidenta de l'associació de comerciants de Manresa. El 7 de gener és quan la UBIC recomana que comencin els descomptes als establiments locals. «També és quan començarem la campanya publicitària des de la UBIC», afegeix Infante. «Les grans cadenes comencen abans, per la campa-nya de Nadal, però la llei els ho permet», diu la presidenta.

Segons Infante, la campanya de Nadal està anant bé, tot i que «al principi hi havia poc moviment, però s'ha anat animant». Infante no vol valorar encara si la campanya d'enguany serà «igual o millor que la de l'any passat», però creu que «de moment no es pot dir que hagi estat espectacular. No s'ha tingut la sensació que s'hagi anat per damunt de la de l'any passat», diu Infante. Amb tot, afegeix que encara queda acabar aquesta setmana per poder fer un balanç definitiu de les vendes comercials a la capital del Bages.